Motocross | Mondiale 2018 | Jeffrey Herlings domina a Loket e torna ad allungare su Cairoli

Mondiale Motocross Junior – Guadagnini - Viano e Rispoli in Australia : Guadagnini, Viano e Rispoli in Australia per il Mondiale Motocross Junior Domenica 26 agosto la pista australiana di Horsham ospiterà il FIM Junior Motocross World Championship, il Mondiale MX per i giovani delle classi 125 cc, 85 cc e 65 cc. Una manifestazione che evoca ottimi ricordi agli appassionati italiani: nel 2017 la Maglia Azzurra salì sul podio con un bel 3° posto e Gianluca Facchetti si laureò Campione del Mondo 125 cc. Nella ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Semarang : Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. In quarta posizione Antonio Cairoli. Il siciliano, in difficoltà fin dalle prime ...

LIVE Motocross - GP Asia 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Jeffrey Herlings - battaglia campale per il Mondiale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Si prospetta una gara molto difficile per Antonio Cairoli quella in Indonesia. Solo quinto dopo la Qualifying Race, il siciliano dovrà centrare una buona partenza per marcare stretto Jeffrey Herlings, vincitore della prova di ieri, mettendo in mostra una velocità spaventosa. Nonostante la frattura subita in allenamento che lo ha costretto ...

Motocross - Mondiale 2018 : occasione persa per Tony Cairoli in Indonesia. Jeffrey Herlings limita i danni : occasione persa per Tony Cairoli. Il pilota messinese è uscito dal GP di Indonesia con un ritardo di 12 punti da Jeffrey Herlings, gli stessi alla viglia dell’appuntamento asiatico, e con tanto rammarico. Perché dopo l’assolo di gara-1, TC222 è andato vicinissimo alla riconferma nella seconda manche, per quella che sarebbe stata la seconda doppietta consecutiva (dopo Ottobiano, dove Herlings era assente), che avrebbe portato in ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings in testa - Tony Cairoli a -12 dopo il GP Indonesia : Jeffrey Herlings si conferma leader del Mondiale Motocross MXGP 2018 dopo il GP di Indonesia. L’olandese conserva 12 punti di vantaggio su Tony Cairoli, i due contendenti per il titolo iridato si sono divisi la posta in palio con una vittoria a testa. Di seguito la Classifica del Mondiale. Mondiale Motocross MXGP 2018: Classifica ...

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli stellare - che vittoria in gara-1! Demolito Herlings - -9 nel Mondiale : Tony Cairoli è stato letteralmente strepitoso e ha dominato la gara-1 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha vinto dopo un assolo esorbitante, un volo eccezionale che non ha conosciuto rivali e che si è concluso con addirittura venti secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings. Il nove volte Campione del Mondo ha surclassato il suo rivale per la corsa verso il titolo iridato e si è portato a soli nove punti di ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli si avvicina a Jeffrey Herlings dopo il GP di Ottobiano : L’appuntamento di Ottobiano (Italia) regalano cinquanta punti fondamentali ad Antonio Cairoli. Il siciliano, approfittando dell’assenza di Jeffrey Herlings per infortunio, guadagna 50 punti sull’olandese ed ora la distanza è di solo 12 lunghezze. Mondiale decisamente riaperto dal nostro portacolori. Classifica Mondiale 2018 MXGP – dopo GP LOMBARDIA 2018 1 84 Herlings, J. NED KTM 486 2 222 Cairoli, A. ITA KTM 474 3 25 ...

Motocross - GP Ottobiano MXGP 2018 : Antonio Cairoli - che doppietta! Il siciliano riapre il Mondiale : Antonio Cairoli non sbaglia e sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio dell’olandese Jeffrey Herlings, conquistando il successo anche di gara-2 ad Ottobiano (Italia) e bissando la vittoria della prima manche. 50 punti importanti che consentono al centauro siciliano di avvicinarsi in modo significativo alla vetta occupata dall’orange. Sono dodici, infatti, le lunghezze che separano l’asso di Patti da ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli trionfa in gara-2!! DOPPIETTA e Mondiale riaperto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

Motocross - Tony Cairoli per riaprire il Mondiale! Jeffrey Herlings infortunato - serve la doppia vittoria a Ottobiano : Tony Cairoli ora deve sfruttare un’occasione più unica che rara per riaprire il Mondiale Motocross MXGP. Il Campione del Mondo stava assistendo al dominio di Jeffrey Herlings ma la sorte ha deciso di dare una mano al siciliano e di giocare un brutto scherzo all’olandese. Il leader della classifica generale, capace di vincere le ultime 9 gare disputare (addirittura 13 delle ultime 14), si è infortunato in allenamento un paio di giorni ...