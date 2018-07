Motocross | doppietta Herlings ma Cairoli può ancora crederci

DIRETTA/ Motocross Gp Repubblica Ceca 2018 streaming video e tv : doppietta di Herlings in gara 2! (Loket) : DIRETTA Motocross Gp Repubblica Ceca 2018: info streaming video e tv di gara 1 e gara 2 attese oggi sulla pista di Loket, per il 14^ banco di prova del Mondiale Mxgp, oggi 22 luglio.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:52:00 GMT)

DIRETTA/ Motocross Gp Indonesia 2018 Semarang - streaming video : pesante doppietta di Herlings in gara 2! : DIRETTA Motocross Gp Indonesia 2018 Semarang info streaming video e tv: orario e risultato live della gara MXGP con Tony Cairoli (oggi domenica 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:57:00 GMT)

Motocross - GP Ottobiano MXGP 2018 : Antonio Cairoli - che doppietta! Il siciliano riapre il Mondiale : Antonio Cairoli non sbaglia e sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio dell’olandese Jeffrey Herlings, conquistando il successo anche di gara-2 ad Ottobiano (Italia) e bissando la vittoria della prima manche. 50 punti importanti che consentono al centauro siciliano di avvicinarsi in modo significativo alla vetta occupata dall’orange. Sono dodici, infatti, le lunghezze che separano l’asso di Patti da ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli trionfa in gara-2!! DOPPIETTA e Mondiale riaperto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli cerca la doppietta per riaprire il Mondiale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

Diretta / Motocross Gp Francia 2018 streaming video e tv : ennesima doppietta per Herlings! (Oggi) : Diretta Gp Francia 2018: info streaming video e tv, orario e vincitore di gara 1 e gara 2 della prova di Motocross. La Mxgp fa tappa oggi a Saint Jean d'Angely.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:54:00 GMT)