Mondiali scherma | soddisfazione Malagò

Scherma : Alice Volpi fioretto d'oro ai Mondiali in Cina : La fiorettista Alice Volpi ha conquistato la medaglia d'oro ai mondiali di Scherma di Wuxi, in Cina. L'italiana ha battuto la francese Ysaora Thibus in una finale molto serrata.

Scherma - Mondiali 2018 : Yannick Borel trionfa nella spada. Azzurri fuori ai sedicesimi : Yannick Borel conquista la medaglia d’oro nella spada ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il 29enne francese, dopo aver vinto le ultime tre edizioni degli Europei, riesce finalmente a salire anche sul podio nella massima competizione internazionale e si laurea per la prima volta campione iridato. Borel ha dominato la finale con il venezuelano Ruben Limardo Gascon, imponendosi con il punteggio di 15-4. Un assalto senza storia fin dai primi ...

Scherma - Mondiali : Volpi oro nel fioretto femminile - Errigo di bronzo : WUXI - Secondo oro per l'Italia ai Mondiali di Scherma di Wuxi, in Cina. Dopo il trionfo di Mara Navarria nella spada , Alice Volpi si è laureata campionessa del mondo nel fioretto femminile. La 28enne toscana ha battuto in finale la francese Ysaora Thibus 15-12. Medaglia di bronzo per le due semifinaliste, l'altra azzurra Arianna Errigo e la tunisina Ines ...

Mondiali scherma 2018 - Alice Volpi è oro nel fioretto! : Arriva un'altra medaglia d'oro dai Mondiali di Scherma a Wuxi, in Cina: Alice Volpi ha battuto la francese Thibus per 15-12 e si è così laureata campionessa del mondo per la prima volta nella sua carriera. Nell'altra semifinale la francese aveva battuto per 15-2 l'azzurra Arianna Errigo, che ha vinto così il bronzo mondiale , nella manifestaziona non è ...

Scherma – Mondiali 2018 : Alice Volpi show nel fioretto femminile - l’azzurra in finale contro la francese Thibus : L’atleta azzurra si giocherà la medaglia d’oro contro la francese Thibus, che ha eliminato Arianna Errigo Alice Volpi vola in finale nel fioretto individuale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi 2018. L’azzurra batte la tunisina Ines Boubakri 15-7 e affronterà per la medaglia d’oro la francese Ysaora Thibus che supera agevolmente l’altra azzurra Arianna Errigo per 15-2. (ADNKRONOS)L'articolo Scherma ...

Scherma - Mondiali 2018 : Alice Volpi si giocherà l’oro nel fioretto. Fuori una irriconoscibile Arianna Errigo : Alice Volpi è in finale nella prova di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una grande prestazione della toscana, che centra la sua seconda finale consecutiva nella rassegna iridata dopo l’argento conquistato nella passato stagione a Lipsia. Una semifinale gestita con grande personalità da Alice, che ha sconfitto nettamente la tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-7. Partenza lanciata della ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : Arianna Errigo e Alice Volpi tra poco in semifinale - out Deriglazova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Dopo il fantastico oro di Mara Navarria, l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino nel medagliere con le prove individuali di fioretto femminile e spada maschile. Grande attesa soprattutto per Arianna Errigo ed Alice Volpi, reduci dall’argento e dal bronzo agli ultimi Europei, con le due azzurre che cercheranno di porre fine alla ...

Scherma - Mondiali 2018 : Arianna Errigo ed Alice Volpi a medaglia nel fioretto! Eliminata la favorita Inna Deriglazova! : Arrivano altre due medaglie per l’Italia ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Nel fioretto femminile Arianna Errigo ed Alice Volpi sono in semifinale e mantengono vivo il sogno di una finale tutta azzurra. Le due italiane sono ora anche le grandi favorite per la medaglia d’oro, vista la clamorosa eliminazione della russa Inna Deriglazova. Errigo ha sconfitto nei quarti di finale l’americana Nzingha Prescod con ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 24 luglio. Tutti gli italiani in gara : Sesta giornata dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Si completano domani le prove individuali nella rassegna iridata. In pedana i protagonisti del fioretto maschile e della sciabola femminile. Inizieranno anche i primi assalti (fino ai quarti) delle prove a squadre di spada femminile e sciabola maschile AZZURRI IN PEDANA Sciabola femminile: Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Loreta Gulotta Fioretto maschile: ...

Scherma - Mondiali 2018 : la spada maschile azzurra delude. Nessun italiano agli ottavi : Sedicesimi di finale fatali agli spadisti azzurri ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Purtroppo Nessuno dei quattro italiani è riuscito a raggiungere almeno gli ottavi, finendo con largo anticipo il loro cammino nella rassegna iridata. Neanche la fortuna ha supportato gli azzurri, visto che i tre presenti al secondo turno sono stati eliminati tutti per una sola stoccata. Il campione in carica Paolo Pizzo ritornava in pedana ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : Alice Volpi e Arianna Errigo sfidano Inna Deriglazova nel fioretto. Tutti eliminati gli spadisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Dopo il fantastico oro di Mara Navarria, l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino nel medagliere con le prove individuali di fioretto femminile e spada maschile. Grande attesa soprattutto per Arianna Errigo ed Alice Volpi, reduci dall’argento e dal bronzo agli ultimi Europei, con le due azzurre che cercheranno di porre fine alla ...