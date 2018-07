: IN CIMA AL MONDO! ???? Ai Mondiali di #Wuxi2018 Alice Volpi è ORO nel fioretto! ???? RT e POPOPOPOPO! ???? #ItaliaTeam… - ItaliaTeam_it : IN CIMA AL MONDO! ???? Ai Mondiali di #Wuxi2018 Alice Volpi è ORO nel fioretto! ???? RT e POPOPOPOPO! ???? #ItaliaTeam… - Coninews : MERAVIGLIOSA ALICE! ?????? Ai Mondiali di #Wuxi2018 la fiorettista Alice #Volpi porta avanti la grande tradizione del… - ItaliaTeam_it : DAIIIIIIIIII! ?? Ai Mondiali di #Wuxi2018 medaglia assicurata per Arianna #Errigo e Alice #Volpi nel fioretto! ??????… -

conquista la medaglia d'oro nella prova diaidi Wuxi,in Cina.La 26enne senese in finale supera 15-12 la francese Ysaora Thibus. Nella stessa specialità Arianna Errigo, battuta in semifinale dalla Thibus,centra la medaglia di bronzo insieme alla tunisina Boubakri. Per l'Italia si tratta della terza medaglia,dopo l'oro vinto domenica da Mara Navarria nella prova di spada.(Di lunedì 23 luglio 2018)