MOMO e il regalo di 5 Kg di Nutella | sono l’ennesima bufala mangia-soldi di WhatsApp

(Di lunedì 23 luglio 2018) Della Serie ” a volte ritornato”, già girava un paio d’anni fa, ed è tornata, l’ennesima Truffa nell’Universo. Gira da qualche giorno e ha già fatto diverse vittime. Agli ignari (e forse un po’ troppo creduloni) utenti diviene recapitato un messaggio (e già questa cosa da un numero non conosciuto difficilmente dovrebbe accadere). In ogni caso, il numero è un numero straniero e contiene un link che fa riferimento al 54esimo anniversario della(in effetti qualche anno fa era il cinquantesimo) Laè nata in effetti nel 1964. Con l’occasione sarebbe stato fatto un concorso per vincere una confezione della crema spalmabile alla nocciola di ben 5 Kg. Sarebbe stata una bella iniziativa ma: Lanon ha indetto alcun concorso. Il sito dove iscriversi per partecipare richiede i dati personali, numero telefonico ...