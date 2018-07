Molinari vince l' Open Championship | così lo celebrano i tabloid britannici

Golf - Francesco Molinari vince l’Open Championship : l’Inter lo celebra sui social : La società nerazzurra ha omaggiato sui social Francesco Molinari , tifoso nerazzurro capace di vince re l’Open Championship di Golf “Sei uno di noi e da adesso semplicemente leggenda. Complimenti Francesco “. Questo il messaggio via twitter con cui l’Inter ha celebra to l’impresa di Francesco Molinari , tifoso nerazzurro, all’Open Championship di Golf , terzo major stagionale. (ADNKRONOS)L'articolo Golf , ...

Storica vittoria di Francesco Molinari all'Open di Golf - primo italiano a vincere un major : Impresa di Francesco Molinari che ha vinto l'Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links (par 71), in Scozia. Con questa vittoria Molinari è il primo italiano di sempre a vincere un major , uno dei quattro tornei più importanti del Golf mondiale.

Golf - Molinari vince a Potomac : è il primo italiano a trionfare nel Pga Tour Usa : Sono serviti 259 colpi, 21 sotto il par, a Francesco Molinari per diventare il primo italiano della storia a vince re nel PGA Tour statunitense, il più importante circuito di Golf al mondo. A Potomac , nel Maryland, l’azzurro ha anche eguagliato il record del percorso nel suo ultimo giro (62, -8) e lasciato a otto colpi di distanza il secondo classificato Ryan Armour. L’ex numero uno mondiale Tiger Woods è rimasto invece distante ...

