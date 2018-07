huffingtonpost

Moavero tiene i porti aperti

(Di lunedì 23 luglio 2018) Iitaliani rimarranno, almeno fino alla modifica dell'operazione Sophia. A dirlo è il ministro egli esteri EnzoMilanesi, a margine di un incontro a Berlino con il collega tedesco Heiko Mass: "Nel giro di qualche settimana - ha spiegato il titolare della Farnesina - si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia, che deve continuare, e che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese". Ad oggi infatti l'Italia è l'unico luogo di sbarco per tutte le navi europee coinvolte nell'operazione.In attesa di tali modifiche, ha aggiunto il ministro, "l'Italia garantirà l'approdo nei propridi tutte le persone salvate" dalle navi della missione Sophia, lanciata nel 2015 dall'Unione Europea per contrastare il traffico di esseri umani lungo la rotta libica. L'operazione, ...