Missione Sophia | Moavero | “Porti aperti ai migranti fino alla modifica” Salvini | nuovo

Moavero 'Porti aperti fino a modifica Missione Sophia'. E Salvini attacca ancora la Open Arms : ROMA - 'Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese, l'...

Migranti - ministro Moavero : porti in Italia aperti fino alla modifica della Missione Sophia : "Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese". Lo ...

Ue - passo indietro di Roma. Non fermeremo le navi della Missione “Sophia” : E alla fine, dopo le minacce, arriva il passo indietro. L’Italia non bloccherà le navi dell’operazione Sophia. Lo strappo, ventilato nei giorni scorsi, avrebbe portato alla fine della missione, come prospettato dagli altri Stati membri. Un ruolo decisivo nel passo indietro del governo lo avrebbe giocato anche il pressing del Quirinale, consapevole ...

L'Europa ha aperto alla richiesta italiana di rivedere la Missione Sophia : Non è stata gradita, inoltre, la richiesta italiana decisamente politica ma posta in una sede tecnica, quella degli ambasciatori. Molti hanno considerato 'una forma di ricatto' la minaccia italiana ...

Missione Sophia a rischio - l’Ue minaccia lo stop : Se l’Italia dovesse disapplicare in modo unilaterale le regole della Missione Sophia, come annunciato, sarebbe la fine dell’operazione navale Ue nel Mediterraneo. La linea degli altri 27 governi è chiara e oggi verrà ribadita nella seconda riunione del Comitato politico per la sicurezza dedicata al tema. Un vertice che si preannuncia molto teso. Ed...

Italia isolata sulla fine della Missione Sophia : 27 paesi contro uno : Nella riunione di ieri al Comitato Politico e di Sicurezza l'Italia si è ritrovata totalmente isolata e, con l'annuncio di non voler più applicare le regole dell'operazione Sophia sugli sbarchi, mette a rischio il proseguimento la missione navale militare Ue nel Mediterraneo centrale, secondo quanto riferito da fonti europee. L'Italia era "isolata" con 27 paesi contro 1, hanno spiegato le fonti: "Tutti gli Stati membri sono stati ...

Sophia - la lettera di Enzo Moavero Milanesi a Federica Mogherini : 'Ora basta - Missione da sospendere' : Il pugno di ferro di Matteo Salvini 'contagia' il governo. A qualche settimana dalla chiusura dei porti italiani anche alle navi militari delle missioni Ue, ecco arrivare la lettera di Enzo Moavero ...

Migranti - l'ammiraglio Credentino : 'Così con la Missione Sophia combattiamo i trafficanti' : Il soccorso in mare non fa parte del mandato della missione europea Sophia, che da tre anni batte il Mediterraneo tra la Libia all'Italia con l'obiettivo di contrastare il business dei trafficanti di ...

Migranti - Missione Sophia : 'Non nel mandato - ma salvare è d'obbligo' : Il soccorso "non è nel nostro mandato", ma "un marinaio ha l'obbligo morale di intervenire per salvare vite in mare". Lo ha detto l'ammiraglio Enrico Credendino, comandante di EunavforMed, riferendosi ...

Migranti - Conte scrive alla Ue : cambiare la Missione Sophia : 'C'è stata una battuta quando Trump mi ha fatto i complimenti per la politica sull'immigrazione. Ho detto che Macron non ci aiuta. Ma siamo al livello di battute', puntualizza Conte. Col presidente ...

Conte : chiederò cambio Missione Sophia : 15.15 "Per l'Italia non ci sarà alcuna spesa aggiuntiva per la Nato". Lo ha detto il premier Conte al termine del vertice Nato,a Bruxelles. "L'Italia partecipa a missioni strategiche che puntiamo a valorizzare",aggiunge,e "gli investimenti in ambito Nato andrebbero contabilizzati nel bilancio Ue". Sull'immigrazione "incalzeremo l'Europa per l'attuazione dei principi enunciati dal Consiglio europeo", dice Conte, e "chiederò un cambio di mandato ...