Missione Africa | via alla sfida Nato | viaggio nell' hub di Lago Patria

"Mi sento italiano". 15enne africano canta l'Inno di Mameli agli esami di terza media ed emoziona la comMissione : Da 15 anni, da quando è nato, vive in Italia, ma non ha la cittadinanza italiana. Un ragazzino africano, studente della scuola Drusin di Pordenone, sente forte l'appartenenza al paese nel quale è cresciuto e ha deciso di testimoniarla a professori e compagni nel corso del suo esame di terza media. "Mi sento prima italiano e poi un po' ivoriano", ha detto alla commissione d'esame, prima d'intonare l'Inno di Mameli. Si legge sul ...