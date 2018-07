Minaccia i 4 figli minori e ferisce 5 carabinieri | arrestato

Beatrice Valli insultata sui social : 'Minacciati i miei figli' : Insulti e minacce nei confronti di Beatrice Valli [VIDEO] per un appello prima condiviso e poi eliminato. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato l’accaduto attraverso una serie di Stories pubblicate sul profilo Instagram. Nello specifico la ventottenne aveva inizialmente manifestato il proprio sostegno nei confronti di un ragazzo che ha rivelato sui social di avere un grave problema di salute. Successivamente la compagna di Marco ...

Parma - 48enne indiano Minaccia la figlia 18enne : “Lascia il tuo ragazzo o vi ammazzo” : Non accetta la libertà della figlia 18enne così le ha reso la vita un inferno, tra liti, botte e minacce. Ora l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e la ragazza in una struttura protetta.Continua a leggere

Zaytsev vaccina la figlia e pubblica post. I no vax lo Minacciano di morte : "E anche il meningococco è fatto! Bravissima la mia ragazza sempre sorridente". Il campione della pallavolo italiana Ivan Zaytsev rivendica così su Facebook la sua scelta di vaccinare la figlia in un post. Oltre ai commenti di congratulazioni, però, sono stati moltissimi gli attacchi dei "no vax" che, sotto la foto del campione e della figlia, hanno iniziato a far piovere insulti.Nelle frasi degli hater non sono mancate, oltre a frasi offensive ...

Chiede un giorno libero per assistere il figlio in fin di vita : il capo Minaccia di licenziarla : Ha chiesto un giorno libero per stare accanto al figlio, che lottava tra la vita e la morte, attaccato ad una macchina. Ma il suo capo ha minacciato di licenziarla. È quanto è accaduto ad una mamma americana, Crystal Reynolds Fisher: la donna ha condiviso sui social i messaggi "senza cuore" inviati dalla sua manager. Per fortuna, però, ha avuto presto la sua rivincita: a perdere il lavoro è stato solo il suo capo, ...

Modena - picchia e Minaccia la compagna : “ho l’acido”/ 58enne arrestato mentre tenta rapimento figlia di 3 anni : Modena, picchia e minaccia di lanciare l'acido alla compagna 29enne: ultime notizie, 58enne italiano arrestato con molteplici accuse mentre tenta di rapire la figlia di 3 anni(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:58:00 GMT)

Figlio bocciato - Minaccia prof. di morte : 01.40 Denunciato dopo aver minacciato di morte un'insegnante ritenuta responsabile della bocciatura del Figlio 16enne che frequenta l'istituto professionale di Gorgonzola, Milano. Giovedì sera il genitore ha chiamato al telefono l'insegnante e in un impeto d'ira le ha detto che l'avrebbe uccisa. Avvisati dal preside i carabinieri hanno rintracciato l'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità e si è detto dispiaciuto per il proprio ...

Comiso - impone le nozze alla figlia 16enne e la Minaccia. Tunisino allontanato : La sedicenne si rifugia da un'amica e continua a frequentare la scuola. Screzi in famiglia, litigava con la madre anche perché fumava in casa. La polizia vieta al genitore di avvicinarsi alla ragazza. ...

