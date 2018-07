Milano | trappola autovelox - I difetti di Fulvio Testi

quattroruote

(Di lunedì 23 luglio 2018) Per ora, ne abbiamo vinti sei su sei, ma abbiamo presentato circa 330 ricorsi al Giudice di Pace. Ora ci apprestiamo a discutere il caso di una signora che ha collezionato 73 contravvenzioni: siamo sicuri di poter dare buone notizie anche a questa automobilista. Mario Gatto, presidente di Globoconsumatori canta vittoria. E come lui altre associazioni di categoria e studi legali che hanno presentato ricorso alle contravvenzioni elevate dagliinstallati asu viale, appesi ai pali della luce 10 e 11, tra piazzale Istria e viale Ca Granda. Ricorsi di carattere tecnico, non solo giuridico. "I due apparecchi su, continua Gatto, "fanno parte di un lotto acquistato dal Comune e tarato in circuito, mentre la taratura andrebbe fatta sul posto, per evitare il rischio di 'sfasature'. Altra leva di difesa: i velox sono stati installati su lampioni ...