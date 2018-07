Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre, devastò il Padiglione d’arte contemporanea insieme a tutta la zona circostante, e segnò per sempre un punto di svolta nella storia di Milano. La città ricorda la sera in cui fu colpita al cuore, il 27 luglio 1993, con una cerimonia che si terrà al Pac, lunga l’intera ...

Milano - in bicicletta con la droga negli slip : fermato spacciatore 22enne : Insospettiti dal comportamento del giovane, incensurato, i poliziotti di Legnano lo hanno bloccato per un controllo

Il Club Carta e Cartoni di Comieco con l’Università Iulm di Milano mette il packaging “sotto la lente” del neuromarketing : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Milano - donna rapinata mentre tenta una truffa milionaria : la banda si spaccia per la polizia - ma il bottino è in euro falsi : Voleva mettere in atto una truffa milionaria, ma è stata rapinata proprio mentre era in procinto di compierla. È quanto successo sabato pomeriggio nella meeting room dell’Hotel Hilton di via Galvani, a Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna francese stava mettendo in atto la ‘Rip Deal’ – una truffa che consiste nell’inserire una fila di banconote vere in un borsone che appena sotto ne ...

Milano : spaccio nei quartieri Comasina e Bruzzano - smantellate due bande : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Ventitre arresti a Milano per spaccio di stupefacenti. E' il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia che ha smantellato due organizzazioni criminali attive nei quartieri milanesi della Comasina e Bruzzano. Questa mattina è stata eseguita un’ordinanza di custodi

Milano sostiene l’innovazione capace di rispondere ai bisogni dei cittadini : Sono state approvate dalla Giunta comunale di Milano le linee guida per il bando “Fabriq Quarto – Innovazioni di quartiere”,

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO Milano/ Stadio San Siro : lo show dell'amore e della pace dedicato ai fan (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:03:00 GMT)

"Impact night" - l'iniziativa sociale di Banca Prossima a Milano : Problemi o opportunità; l'economia sociale converte i problemi sociali in altrettante opportunità di crescita e secondo me anche di applicazione di un'economia più sana dell'altra".I racconti, ...

Meteo - Italia spaccata in due : tromba d'aria a Milano e tempesta di fulmini su Torino - picco di caldo al Sud : Italia spaccata in due: punte di oltre 35 gradi al Sud, in Sicilia e Sardegna, dove è atteso per oggi il picco di caldo, e violente trombe d'aria al Nord, con il vento che ha scoperchiato i tetti a ...

Milano - i pasdaran del «no» sfidano i sognatori. Il Naviglio ritrovato spacca il centro città : «Sono qui per questa frode del Naviglio. Il costo è enorme come i problemi di viabilità che creerà. È chiaro che dietro ci sono interessi di tutt'altra natura». Ottavio, 83 anni, arriva battagliero, ...

Spaccio droga quartiere Lorenteggio Milano - sorpreso con cocaina e hashish : Gli agenti del Commissariato di PS Lorenteggio, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, hanno individuato un appartamento nel quale si stava ...

Spaccio a Milano - arrestati tre gambiani grazie all'app 'Youpol' : Milano, 24 giugno 2018 - Prosegue l'attività di prevenzione e repressione della Questura di Milano in materia di Spaccio di droga. A finire in manette questa volta sono tre cittadini gambiani di 20, ...

Milano : spaccia droga da casa - arrestato : Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di droga. Gli agenti avevano notato l'appartamento dell'uomo, in via Sella Nuova, in zona Giambellino, come possibile centro di vendita di sostanze stupefacenti. La polizia è entrata nell