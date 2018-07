Milano | 22enne drogata e stuprata | condannati Guarnieri | Caputo e Coazzotti Video | urla

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Milano - 22enne violentata con la droga dello stupro in un drink : il pm chiede 3 condanne fino a 14 anni : Non possono essere concesse le attenuanti generiche «perché sarebbe un insulto» per la vittima e anzi deve essere applicata al reato di violenza sessuale di gruppo anche l'aggravante della «...

Milano - in bicicletta con la droga negli slip : fermato spacciatore 22enne : Insospettiti dal comportamento del giovane, incensurato, i poliziotti di Legnano lo hanno bloccato per un controllo

Milano - sposa bambina a 10 anni con 22enne in Bangladesh/ Mamma evita nozze combinate stracciando i passaporti : Milano, sposa bambina a 10 anni con un 22enne in Bangladesh: Mamma la salva dalle nozze combinate stracciando i passaporti. Processo in corso, denuncia per il marito(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:46:00 GMT)

Notte di sangue a Milano : gli ultimi minuti di Samsul/ Video - l'inseguimento del 22enne bengalese ucciso : Notte di sangue a Milano: gli ultimi minuti di Samsul. Il Video dell'inseguimento del 22enne bengalese ucciso è stato diffuso dai carabinieri. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:24:00 GMT)