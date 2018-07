Milan | via Mirabelli tornano Maldini e Gandini Ultime notizie | si va a delineare

Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro (2) : (AdnKronos) – La commemorazione continuerà in serata, a partire dalle ore 21, con letture, musiche e testimonianze di persone che quella notte rimasero ferite, e con gli interventi del vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e del presidente della Commissione consiliare Antimafia David Gentili.Alle 23,15 il suono della sirena inviterà tutti i presenti ad un momento di raccoglimento, nell’attimo ...

Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro (2) : (AdnKronos) – La commemorazione continuerà in serata, a partire dalle ore 21, con letture, musiche e testimonianze di persone che quella notte rimasero ferite, e con gli interventi del vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e del presidente della Commissione consiliare Antimafia David Gentili.Alle 23,15 il suono della sirena inviterà tutti i presenti ad un momento di raccoglimento, ...

Milano : al Pac il ricordo della strage di via Palestro : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un’autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre, devastò il Padiglione d’arte contemporanea insieme a tutta la zona circostante, e segnò per sempre un punto di svolta nella storia di Milano. La città ricorda la sera in cui fu colpita al cuore, il 27 luglio 1993, con una cerimonia che si terrà al Pac, lunga l’intera ...

Milan - via alla rivoluzione Elliott : c’è Leonardo - idea doppio ad Gazidis-Gandini : "L'inizio di una nuova era per il Milan", così titolava il comunicato con cui la società ha reso noto il passaggio a Elliott. L'articolo Milan, via alla rivoluzione Elliott: c’è Leonardo, idea doppio ad Gazidis-Gandini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano. In via Rizzoli interventi anti-caduta per aiutare gli anziani soli : Piccoli ma funzionali interventi per migliorare la vita degli anziani che vivono nelle case popolari del Comune. Applicazione di maniglioni

Milan. Gattuso confermato - via Bonucci - arriva Benzema : Rino Gattuso rimane ancorato alla panchina del Milan. E’ andata peggio a Fassone e Mirabelli. Il tecnico calabrese ha incontrato

Rivoluzione Milan - via anche Mirabelli : arriva Leonardo che può presentarsi con un grande colpo : Continua la Rivoluzione in casa Milan, i rossoneri iniziano un nuovo progetto ed inizialmente hanno deciso di silurare Fassone, adesso è stato il turno anche di Mirabelli, nella giornata di lunedì dovrebbe essere firmata la rescissione del contratto. Elliott sta programmando il futuro, il nuovo responsabile dell’area tecnica sarà Leonardo, previsto immediatamente un aumento di capitale di 50 milioni, in totale il Milan potrà ...

