Milan | Sky conferma | Gandini DG dalla prossima settimana | Gazidis AD

Pirlo nel Dream Team di Sky : 'Spero che il Milan torni in alto. CR7 aumenta la visibilità della Serie A' : "Porterà sicuramente un innalzamento della visibilità in tutto il mondo ed è una cosa bellissima per il nostro campionato. Speriamo che anche le altre squadre che inseguono si adeguino a questo ...

Benzema al Milan?/ Ultime notizie - retroscena Sky Sport : incontro solo con intermediari : Il nome di Benzema accostato al Milan in sede di calciomercato: nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra i rossoneri e l'entourage dell'attaccante del Real Madrid. (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:24:00 GMT)

International Champions Cup 2018 diretta esclusiva Sky Juventus - Roma - Inter e Milan : Con Manchester City-Borussia Dortmund, si apre venerdì 20 luglio l’edizione 2018 dell’International Champions Cup: in diretta esclusiva su Sky tutte le partite del più prestigioso torneo estivo di calcio per club. Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventerà Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di rif...

International Champions Cup 2018 diretta esclusiva Sky con Juventus - Roma - Inter e Milan : Con Manchester City-Borussia Dortmund, si apre venerdì 20 luglio l’edizione 2018 dell’International Champions Cup: in diretta esclusiva su Sky tutte le partite del più prestigioso torneo estivo di calcio per club. Dal 20 luglio all’11 agosto, per tutta la durata della competizione, Sky Sport Serie A diventerà Sky Sport International Champions Cup (canale 208) e sarà il canale di riferimento ...

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Sky Sport - International Champions Cup 2018 con Juventus - Milan - Inter e Roma : dal 20 luglio : La nuova stagione calcistica sta entrando nel vivo con le consuete amichevoli estive che anticipano i primi appuntamenti ufficiali come la Serie A o i preliminari delle coppe europee.Anche quest'anno, ci sarà l'ormai tradizionale appuntamento con la International Champions Cup, il torneo amichevole Internazionale che, per quanto riguarda i club italiani, coinvolgerà Juventus, Milan, Inter e Roma.prosegui la letturaSky Sport, International ...

Diletta Leotta e Paolo Maldini a Dazn/ Video - addio a Sky per la conduttrice - niente Milan per 'Paolino' : Diletta Leotta e Paolo Maldini a Dazn: è ufficiale. La piattaforma che trasmetterà il 30 per cento delle gare di Serie A ha annunciato i "nuovi acquisti"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Sky Sport Milan - vertice Fassone-Elliott ancora in corso : Come riportato da Sky Sport , l'incontro è ancora in corso in questi minuti. Nel pomeriggio, quindi, potrebbero esserci novità in merito a questo importante confronto. Ricordiamo che anche la ...

Sky Milan - le motivazioni della sentenza UEFA : il testo : Di seguito uno stralcio del testo della Camera Giudicante di Nyon riportato da Sky Sport . « Il piano aziendale si basava su ingenti redditi derivanti dal business cinese , che sono notevolmente ...

Sky Sport Milan - Roberto Cappelli vola a New York : Adesso, come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 , a recarsi a New York è stato l'avvocato Roberto Cappelli , membro del consiglio di amministrazione del club rossonero. Non è ancora chiaro,...

Milan - secondo Sky la sentenza della UEFA slitterà a domani o a mercoledì : Stando all'emittente satellitare la decisione della UEFA sulle sorti del club rossonero dovrebbe slittare a martedì o mercoledì: il club resta in attesa. L'articolo Milan, secondo Sky la sentenza della UEFA slitterà a domani o a mercoledì è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - timelapse di Citylife : come è cambiato lo skyline in 9 anni | : Dal 2009 al 2018, il fotografo Alberto Fanelli ha raccolto oltre 250mila fotogrammi che hanno immortalato la costruzione del nuovo quartiere del capoluogo lombardo: "Una testimonianza originale della ...

Milano - come è cambiato lo skyline in 9 anni : il timelapse di CityLife - : Dal 2009 al 2018, il fotografo Alberto Fanelli ha raccolto oltre 250mila fotogrammi che hanno immortalato la costruzione del nuovo quartiere del capoluogo lombardo: "Una testimonianza originale della ...