Milan | la primavera in ritiro a Chatillon

Milano - Fondazione OMD : primavera 2018 calda e piovosa : Si è conclusa il 31 maggio la primavera meteorologica, iniziata l’1 marzo: a Milano, rileva la Fondazione OMD Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, “nel complesso si è trattata di una stagione più calda della norma: la temperatura media di tutto il trimestre è stata difatti di 15.2°C, superiore di un grado rispetto a quella del CLINO 1981-2010 (14.2°C). Tuttavia, osservando i dati dal 2011 all’anno in corso, possiamo notare una tendenza ...

Milano. Domenica festa del quartiere Vigentino per l’arrivo della primavera : L’Associazione As.Co.Vingentino, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza la “festa di primavera 2018”. L’appuntamento è in programma

Diretta/ Udinese Milan primavera (risultato finale 0-3) streaming video e tv : dominio rossonero! : Diretta Udinese Milan Primavera: info tv e streaming video, del delicato match della 29^ giornata. I rossoneri puntano ai play off, i frulani alla salvezza: in palio sono punti pesanti.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:10:00 GMT)

