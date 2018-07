Milan | il rilancio passa dall' attacco | Leonardo ci prova per Higuain

Milan - DOPO IL CDA INIZIA L'ERA ELLIOTT/ Addio a Fassone - ritorna Leonardo : si studia il rilancio del club : MILAN, DOPO il cda INIZIA L'ERA ELLIOTT: Addio a Fassone, ritorna Leonardo, e 150 milioni di euro investimenti. E' INIZIAta ieri una nuova pagina.

Elliott : «Dal TAS parte il rilancio del Milan - nostro progetto non a breve termine» : Il fondo USA: «Ricostruiremo la credibilità del club con la UEFA e conquisteremo nuovi successi sul campo nel pieno rispetto delle regole del Financial Fair Play» L'articolo Elliott: «Dal TAS parte il rilancio del Milan, nostro progetto non a breve termine» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

