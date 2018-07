Milan | clamoroso | Reina può già dire addio Sarri lo chiama al Chelsea

Clamoroso Milan - l’intermediario dell’affare Benzema conferma le indiscrezioni sull’affare : Benzema-Milan è tutto vero, il calciatore del Real Madrid potrebbe andare a rafforzare il reparto offensivo del club rossonero Benzema-Milan non è solo fantamercato. Questa è la notizia del giorno per quanto concerne il mercato rossonero, l’intermediario per l’Italia che si occupa di Karim Benzema, ha confermato la presenza di una trattativa. Ludovic Fattizzo, intermediario dell’operazione parla ai microfoni di ...

Clamoroso Milan : Fassone rimosso - Elliott inizia la rivoluzione - : L'assemblea era iniziata con la rappresentante di "Rossoneri Sport Investment Lux" che aveva chiesto: " L'assemblea chiede la rimozione di Yonghong Li, David Han Li, Lu Bo, Renshuo Xu e Marco Fassone ...

Clamoroso Milan - Gattuso annuncia l’addio di Bonucci! : Bonucci-Milan, addio dopo una sola stagione. I rossoneri sono scesi in campo nella gara contro il Novara, al termine del match l’allenatore Gattuso ha praticamente annunciato l’addio del difensore Bonucci in un’intervista a Milannews.it. “Il mercato? Qualcosa va fatto, ma bisogna rispettare i parametri finanziari e ci penserà la società. Bonucci? E’ un grande, ma le scelte dei giocatori vanno rispettate. ...

Clamoroso Milan : Antonio Conte vicinissimo - Gattuso ai saluti - : Ecco così subentrare nuove figure per una nuova politica, che, clamorosamente, porterà addirittura al cambio di allenatore. Per Gennaro Gattuso , protagonista di una buona seconda parte di stagione, ...

Calciomercato Milan - clamoroso scatto dei rossoneri : c’è il sì di Higuain : La società rossonera ha incassato il sì di Higuain, in uscita dalla Juventus dopo l’arrivo di Ronaldo. Contatti vivi anche con il Chelsea per Morata Il Milan è agguerrito sul mercato. Nonostante le difficoltà societarie affrontate dalla dirigenza, Fassone e Mirabelli si muovono verso obiettivi importanti. A Londra il dirigente sportivo e l’amministratore delegato rossonero hanno dato vita in queste ore un vero e proprio ...

Milan - il CorSport : 'Clamoroso Rybolovlev - affianca Li e vuole i rossoneri' : 'Clamoroso Rybolovlev , si riaffaccia per il Milan'. Così il Corriere dello Sport sulla situazione del Milan in prima pagina: 'Il magnate russo del Monaco al fianco di Yonghong Li per evitare che la società passi ad Elliott'.

Cessione Milan - game over Yonghong Li : pronto il clamoroso ribaltone : Cessione Milan – Sono ore caldissime in casa Milan, tiene banco il futuro del club, nelle ultime ore importanti aggiornamenti. game over Yonghong Li, il proprietario infatti non ha rimborsato a Elliott entro i termini prestabiliti i 32 milioni di euro di aumento di capitale anticipati nei mesi scorsi. Li potrebbe chiedere una proroga fino a lunedì, ma non è detto che il fondo di Paul Singer la conceda, potendo a questo punto ...

Milan - l'indiscrezione sull'affare clamoroso : altro che fallimento - vogliono prendere Higuain : Nel mercato del Milan non ci sono solo parametri zero, vedi alla voce Strinic, Reina e Halilovic, ma anche un gran colpo pronto in canna. Secondo il Giorno , la dirigenza rossonera sarebbe pronta all'...

Clamoroso Milan - le rivelazioni di Fassone su Yonghong Li sono sconcertanti : tifosi sotto shock! : rivelazioni importanti di Fassone su Yonghong Li, il Milan non versa in una situazione idilliaca e l’ad non ha certo tranquillizzato i tifosi L’amministratore delegato del Milan Fassone, ha spaventato i tifosi rispondendo oggi alle domande degli stessi sulla pagina Facebook rossonera. La questione societaria ha tenuto banco ed alcuni stralci sono davvero sconcertanti: “Nella nostra cultura siamo abituati alla stabilità nel ...

Clamoroso Milan : “Mirabelli ha il sì di Immobile” - tutti i dettagli : Immobile nuovamente preso d’assalto dal Milan ad un anno dalla trattativa che nella passata estate ha fatto sognare i tifosi rossoneri “Ho fatto 41 gol stagionali, è ovvio che mio nome venga accostato a qualche top club – ha dichiarato Immobile a SkySport – ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l’ora di ricominciare”. Sul dove, Immobile ha glissato con una grande risata. Ebbene, Skysport ...

Cessione Milan - adesso è caos : furia Commisso - gesto clamoroso di Yonghong Li - arriva anche la sentenza Uefa : Cessione Milan – Situazione sempre più delicata in casa Milan, a tenere banco oltre al calciomercato che comunque non è ancora decollato è sicuramente la Cessione ed il futuro del club rossonero, sembrava fatta per il passaggio al calabrese Rocco Commisso, nelle ultime ore clamoroso gesto di Yonghong Li che rischia di far saltare tutto. Dopo un primo accordo per l’acquisto da parte dell’imprenditore americano dell’80% delle quote ...

Cessione Milan - clamoroso dietrofront di Rocco Commisso : un gesto di Yonghong Li fa andare su tutte le furie l’americano : La richiesta di una percentuale più alta da parte di Yonghong Li ha mandato su tutte le furie Commisso, che ha già lanciato il suo ultimatum Cessione Milan, arrivano aggiornamenti importantissimi per quanto riguarda la trattativa per il passaggio di proprietà del club rossonero. Rocco Commisso, dopo le manifestazioni d’interesse dei giorni scorsi, sarebbe andato su tutte le furie per il comportamento tenuto nelle ultime ore da Yonghong Li ...

Milan - il clamoroso comunicato ufficiale della famiglia americana Ricketts : 'Interessati all'acquisto' : Addio cinesi, al Milan arrivano gli americani? Dopo la grande paura, arriva la grande speranza con un nome preciso: famiglia Ricketts . Nel tardo pomeriggio arriva il comunicato ufficiale, a poche ore ...

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...