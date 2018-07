Migranti | Ue all’Italia | operazione Sophia continua con stesse regole

Roma autorizza lo sbarco dei Migranti a Pozzallo. Altri sì all’Italia ma Visegrad spacca l’Ue : Il ministro dell’Interno ha autorizzato lo sbarco di tutti e 451 migranti delle due navi in rada davanti a Pozzallo. La svolta è arrivata ieri notte, dopo che che l’Europa ha risposto in maniera positiva alle sollecitazioni del nostro presidente del consiglio. I tanti «sì» incassati, dimostrano l’importanza della linea della mediazione politica avv...

Migranti. Matteo Salvini chiude i porti anche all’italiana Vos Thalassa : E’ linea dura. Matteo Salvini chiude i porti ad Ong ed imbarcazioni straniere. Per la prima volta il vero premier

Migranti : Conte - dall’Italia 12 unità navali alla Libia : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Dall’Italia dodici motovedette destinate alla Libia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa sul dl dignità in corso a Chigi in cui ha fatto il punto, più in generale, sui provvedimenti varati ieri dal cdm. “Il tema immigrazione e’ sotto la nostra costante attenzione”, ha rimarcato il premier. Il decreto approvato nella riunione di ...

Migranti - guardia costiera libica : “No alle motovedette dall’Italia - solo propaganda” : Dopo l’annuncio di Salvini di donare 12 mezzi per i salvataggi in mare: “Piccoli gommoni che non serviranno a nulla, il governo italiano chiarisca le sue intenzioni”

Migranti - Casellati all'Onu : "Serve sostegno all'Italia"

Migranti - Merkel : Migranti dall'Italia solo con intesa sui secondari

Migranti - c’è l’accordo Ue. Le minacce fatte dall’Italia ha messo paura. : Migranti, c’è l’accordo Ue. Le minacce fatte dall’Italia ha messo paura. Dopo la minaccia di veto dell’Italia e al termine… L'articolo Migranti, c’è l’accordo Ue. Le minacce fatte dall’Italia ha messo paura. proviene da Essere-Informati.it.

Vertice Ue - non solo Migranti : dai conti pubblici al lavoro - tutte le richieste all’Italia : Non solo migranti. Tra i punti in discussione del Vertice europeo di oggi e domani c’è all’ordine del giorno anche un altro punto fondamentale: l’approvazione delle raccomandazioni...

Migranti - la Francia all'Italia : "Bisogna creare i centri chiusi"

Dagli insulti all’Italia alla linea dura. La trasformazione di Macron sui Migranti : Una parte dei migranti della nave di Lifeline, ancora al largo delle coste di Malta, sarà accolta dalla Francia. Ma il presidente Emmanuel Macron mette in guardia la Ong tedesca che «ha agito contro tutte le regole». E aggiunge: «Chiudere le rotte è la cosa più efficace e anche la più umana ». Raggiunge così implicitamente le posizioni di Matteo Sa...

Migranti - la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi : "Tocca all'Italia" - Salvini : "Ministro ignorante"

Migranti - nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica : "Tocca all'Italia farli sbarcare"

Migranti - il premier di Malta : "Non accettiamo ordini dall'Italia"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 giugno : Migranti - Malta mente e risponde picche all’Italia : Migranti Malta mente, l’Ue tace La Lifeline è Aquarius 2 Alla deriva – Ferma nelle acque della piccola isola mediterranea, l’imbarcazione battente bandiera olandese bloccata dai veti. Per loro non c’è nessun porto di Andrea Palladino Il Coniglio Inferiore di Marco Travaglio Per non dimenticare in che mani eravamo, basta un’occhiata ai due ultimi avamposti del defunto renzismo: la Rai e il Csm. Alla Rai, tutta renzizzata per ...