Migranti | per me le responsabilità dell’Unione europea non sono minori di quelle di

Migranti - Moavero : “porti in Italia aperti”/ Il ministro da Berlino : “Fino alla modifica missione Sophia" : Migranti, Moavero: “porti in Italia aperti”. Il ministro degli esteri ha parlato da Berlino sulla questione immigrazione, precisando: “Fino alla modifica missione Sophia"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Migranti - ministro Moavero : porti in Italia aperti fino alla modifica della missione Sophia : "Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare europea Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese". Lo ...

Migranti - Ue all’Italia : operazione Sophia continua con stesse regole : Migranti, Ue all’Italia:operazione Sophia continua con stesse regole Migranti, Ue all’Italia:operazione Sophia continua con stesse regole continua a leggere L'articolo Migranti, Ue all’Italia:operazione Sophia continua con stesse regole proviene da NewsGo.

Migranti - Moavero : porti Italia aperti fino a modifica missione Sophia : Migranti,Moavero:porti Italia aperti fino a modifica missione Sophia Migranti,Moavero:porti Italia aperti fino a modifica missione Sophia Continua a leggere L'articolo Migranti,Moavero:porti Italia aperti fino a modifica missione Sophia proviene da NewsGo.

Migranti. Moavero : 'Porti Italia aperti fino a modifica Sophia' : "Dobbiamo riuscire ad avere - ha detto il presidente della Camera - una politica molto più lungimirante e seria con la Libia, perché la Libia non è né un Paese né un porto sicuro. Non possiamo ...

Migranti - la fake news su Josepha : “Ma quale naufragio - ha lo smalto”. Non è vero - giornalisti a bordo spiegano perché : “Una naufraga con lo smalto”. Eccola, l’ultima fake news diventata virale sul web. Involontaria protagonista è Josepha, la naufraga salvata dalla ong Open Arms dopo 48 ore trascorse alla deriva in mare, aggrappata a un pezzo di legno. In Rete sono centinaia i post pieni di odio all’indirizzo della migrante camerunense, corredati dalla sua foto con smalto rosso e braccialetti. Da lì la montatura virale: “È ...

Il piano di Salvini per alzare le minime : "Tagliare le pensioni sociali ai Migranti" : 'Tria fa il ministro dell'Economia, quindi deve essere prudente per missione - ha, poi, chiarito - noi saremo lo stimolo' . Quello che ha in mente Salvini è il taglio delle tasse e e l'innalzamento ...

Libia - l'ambasciatore Perrone visita un centro Migranti a Tripoli : Roma,, askanews, - "Voglio andare in Europa, so che lì posso realizzare i miei sogni. Voglio studiare, trovare un buon lavoro e aiutare la mia famiglia".E' il sogno di Mohammed, uno dei tanti migranti ...

Ex caserma diventa centro per rimpatri : "Muri di 6 metri e Migranti divisi in base all'etnia" : Un deciso cambio di marcia porterà alla prossima apertura del primo centro per il rimpatrio in provincia di Brescia. Si tratta del progetto per la riconversione dell'ex caserma Serini di Montichiari, al...

Migranti - quasi mille persone soccorse in Spagna nel weekend : Migranti, quasi mille persone soccorse in Spagna nel weekend Migranti, quasi mille persone soccorse in Spagna nel weekend Continua a leggere L'articolo Migranti, quasi mille persone soccorse in Spagna nel weekend proviene da NewsGo.

Papa Francesco - "Dolore per Migranti morti e preghiera"/ Video - i fedeli si dividono : migranti, appello pressante del Papa “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:59:00 GMT)

Migranti : quasi mille persone soccorse in Spagna nel weekend : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

PAPA FRANCESCO - "DOLORE PER Migranti MORTI E PREGHIERA"/ Video - accorato appello alla Comunità internazionale : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La Comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Migranti - l’appello di papa Francesco : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. Comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...