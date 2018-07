Migranti | Oim | meno sbarchi ma più morti Salvini vs Open Arms

Migranti - i dati dell’Oim : “Da gennaio 1.443 morti nel Mediterraneo. La Spagna supera l’Italia per numero di arrivi” : Quasi 1.500 morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno, durante il quale la Spagna ha superato l’Italia per numero di arrivi. Lo comunica l’Organizzazione internazionale per le migrazioni rendendo noto che dall’inizio del 2018 sono 1.443 persone sono decedute mentre tentavano di raggiungere le coste europee. La rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia resta la più letale, con 1.104 vittime registrate da ...

Migranti - Oim : nel 2018 1.443 morti nel Mediterraneo : Migranti, Oim: nel 2018 1.443 morti nel Mediterraneo Migranti, Oim: nel 2018 1.443 morti nel Mediterraneo Continua a leggere L'articolo Migranti, Oim: nel 2018 1.443 morti nel Mediterraneo proviene da NewsGo.

Migranti - Oim : “Testimoni a Pozzallo parlano di 4 somali morti” : Migranti, Oim: “Testimoni a Pozzallo parlano di 4 somali morti” Migranti, Oim: “Testimoni a Pozzallo parlano di 4 somali morti” Continua a leggere L'articolo Migranti, Oim: “Testimoni a Pozzallo parlano di 4 somali morti” proviene da NewsGo.

Migranti - ALLARME OIM "IN LIBIA 10MILA IN CONDIZIONI ESTREME"/ Ma Salvini ringrazia la Guardia Costiera libica : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia Costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la LIBIA attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Oim Libia : 10mila Migranti in 20 centri sotto il sole : Oim Libia: 10mila migranti in 20 centri sotto il sole Oim Libia: 10mila migranti in 20 centri sotto il sole Continua a leggere L'articolo Oim Libia: 10mila migranti in 20 centri sotto il sole proviene da NewsGo.

Migranti - Tripoli : “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim : “Condizioni disumane nei centri in Libia” : Migranti, Tripoli: “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim: “Condizioni disumane nei centri in Libia” Migranti, Tripoli: “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim: “Condizioni disumane nei centri in Libia” Continua a leggere L'articolo Migranti, Tripoli: “Italia ci dia subito altri mezzi” | Oim: “Condizioni disumane nei centri in Libia” proviene da NewsGo.

Migranti - allarme Oim "In Libia 10mila in condizioni estreme"/ Marina libica "Con Italia collaborazione forte" : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:59:00 GMT)

Oim Libia - 10 mila Migranti in 20 centri sotto il sole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Tripoli : 'Italia ci dia subito altri mezzi' - Oim : 'Condizioni disumane nei centri in Libia' : Il Capo di Stato maggiore della Marina libica , l'ammiraglio Salem Rahuma, ha auspicato che l 'Italia fornisca "il prima possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli per affrontare il ...

Migranti - allarme Oim : in Libia 10mila Migranti in campi sotto il sole : La situazione dei migranti riportati a terra in Libia "è in drammatico aumento" : solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in operazioni di salvataggio e ...

Migranti - Oim : quasi 1000 morti nel Mediterraneo da inizio 2018 - : 653 sono deceduti sulla rotta del Mediterraneo centrale tra l'Africa del nord e l'Italia. Il dato sulle vittime è pari a meno della metà dei morti segnalati nello stesso periodo del 2017. Eletto il ...

NAUFRAGIO IN LIBIA - 120 Migranti DISPERSI/ Ultime notizie : 3 bimbi tra le vittime - Oim "1000 morti nel 2018" : LIBIA, NAUFRAGIO in mare aperto: 100 MIGRANTI in acque dopo barcone rovesciato. Allarme da Guardia Costiera di Tripoli: Ong, "l'Italia e l'Europa chiudono i porti"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Migranti : Oim respinge candidato Usa : ANSA, - GINEVRA, 29 GIU - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni , Oim, ha respinto il candidato proposto dell'amministrazione Usa per dirigere l'agenzia collegata all'Onu, che era sempre ...