Migranti Moavero | ' Porti Italia aperti fino a modifica Sophia'

Migranti - Moavero a Ue : Italia non sia più luogo esclusivo di sbarco : Migranti, Moavero a Ue: Italia non sia più luogo esclusivo di sbarco Il ministro degli Esteri ha inviato una lettera a Mogherini per comunicare formalmente che Roma non ritiene più attuabile il piano Sophia sui porti. A Bruxelles la riunione per esaminare la richiesta di revisione regole delle missioni internazionali nel ...

Migranti - Conte e Moavero chiamano i 27 : «La redistribuzione sia prassi» : «Complimenti al presidente Conte. Ha ottenuto un traguardo storico per coerenza, concretezza e velocità». Matteo Salvini a sera, quando il governo italiano dopo aver sbarrato i...

Migranti - la mediazione del ministro Moavero dietro il primo successo diplomatico : ROMA Adesso non è più Salvini contro tutti, adesso è il governo che chiama in causa l'Europa, chiede un'assunzione di responsabilità unitaria immediata del dramma delle migrazioni e ottiene un primo, ...

MIGRANTI, CONTE: "Redistribuzione Ue o non sbarcano": i 450 a bordo delle NAVI FRONTEX e Guardia di Finanza in attesa di comunicazione. Salvini insiste sulla linea dura: "porti chiusi".

Oggi ad Innsbruck il vertice sui Migranti. Moavero : per la prima volta c'è uno schema di politica Ue : L'Austria mette a punto un documento che considera la possibilità di 'stabilire centri di rimpatrio in paesi terzi'. Salvini vede in mattinata il premier Conte, nel pomeriggio il collega tedesco ...

Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi": l'allarme del ministro degli Esteri italiano alla vigilia del Vertice Nato

Migranti - Moavero : 'Italia non si sfila da impegni internazionali'. Spataro : 'Nessuno può vietare l'attracco di un barcone' : "Non ci sfiliamo dagli impegni internazionali, siamo pienamente dentro e non intendiamo muoverci al di fuori del quadro di diritto internazionale,quindi anche europeo" . Lo ha detto il ministro degli ...

Migranti - Austria pronta a chiudere Brennero. Moavero : 'Conseguenze' - : Il compromesso tra Angela Merkel e Horst Seehofer, che prevede l'apertura dei centri di transito al confine, potrebbe scatenare una reazione a catena. Kurz verso la protezione dei confini meridionali. ...

Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"

Migranti - Moavero : «Se l'Austria chiude il Brennero se ne assume la responsabilità» : Lo stop alla frontiera, spiega il ministro degli Esteri, «è contro lo spirito del Consiglio europeo sui Migranti. Serve uno sforzo condiviso»