Migranti | gli sbarchi lacerano l' Italia Ma la «debolezza di Stato» spaventa più dello

Migranti - Maì ha 18 anni e dobbiamo aiutare la sua voglia di riscatto : Racconterò una storia, e la dedicherò a tutti quelli che non si sforzano mai di mettere dei volti umani dietro all’appellativo “Migranti economici”, che non pensano mai a quella voglia di riscatto, a quella sofferenza e a quei sacrifici. Maimouna Bamouni, detta Maì, ha 18 anni appena compiuti ed è nata e cresciuta in Italia. La sua famiglia è del Burkina Faso e i suoi genitori negli ultimi 20 anni hanno lavorato in Italia con grande impegno, ...

Cagliari - in 100 per i Migranti e raccolta firme Welcoming Europe : 'Non possiamo continuare a far finta di nulla sui migranti, l'attuale politica di accoglienza è da rivedere totalmente. Il cuore grande dei sardi sono sicura che è votato all'accoglienza' , ha ...

Australia migliaia di persone dicono 'basta' alla linea durissima contro i Migranti : La politica scelta da Canberra ha sicuramente avuto effetto deterrente, facendo calare il movimento dei viaggi della speranza verso l'Australia, il che però non ha impedito al campo di Manus di ...

I Migranti arrivano dal Naviglio a Inzago : 'Ma oltre agli spettacoli cosa fanno per i migranti?' 'Ben venga in paese qualsiasi tipo di manifestazione in cui ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero ha commentato il sindaco Andrea ...

Corbelli : "Il cimitero dei Migranti motivo di orgoglio per l'Italia" : ... pur non essendo ancora realizzata, continua a catturare l'attenzione del mondo e a portare a Tarsia famosi reporter e studiosi internazionali. È il messaggio eccezionale di accoglienza, di pace e di ...

Ecco lo studio che difende i Migranti : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani" : Tra questi diritti il più sbandierato è quello al lavoro, insidiato dalla concorrenza dello straniero ' si legge sul sito Financial Community Hub , che ha rilanciato la ricerca di Economia Italiana ...

La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i Migranti nel paese : La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese, una soluzione di cui aveva discusso l’Unione Europea cercando di trovare un compromesso per la gestione dei migranti che arrivano in Europa. The post La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese appeared first on Il Post.

Australia - il governo è accusato di separare famiglie di Migranti : governo Australiano accusato dall'Onu di separare le famiglie di migranti . L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Unhcr, ha dichiarato che i provvedimenti di Canberra in ambito ...

Migranti - Juncker a Conte : ?pronti a gestire cellule di crisi ma gli sbarchi non sono competenza Ue : La Commissione condivide «il sentimento di urgenza dell’Italia», lavorerà tutta l’estate «per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea» e concorda «sulla necessità di...

Studio sui Migranti : "Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani" : I migranti non rubano il lavoro agli italiani, svolgono le occupazioni che loro non vogliono più fare e - anche dopo anni sul cantiere, in fabbrica o a rassettare le camere degli alberghi - guadagnano meno dei dipendenti locali. Non solo: la loro presenza nel mercato del lavoro ha fatto gonfiare (anche se di poco) le buste paga di chi è nato in Italia. Non è una serie di slogan messi in fila ma il risultato di uno Studio ...

Migranti : le politiche di Salvini sono disumane - illecite e sbagliate : Ci sono vari modi e motivi per giudicare e condannare la scellerata politica imposta da Matteo Salvini al governo italiano sulla questione dei respingimenti, con il chiaro intento di sfruttare a fini bassamente elettoralistici paure e paranoie di settori del corpo elettorale sempre più insicuri, impauriti, disorientati e irrazionali. Il primo è la sua assoluta disumanità. Forse non tutti se ne rendono pienamente conto ma l’aberrante slogan ...