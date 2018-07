Mezzo milione sparito dal conto in deposito Nei guai un' impiegata

Singapore - gli hacker rubano 1 milione e Mezzo di profili sanitari. Compreso quello del premier : È l'attacco informatico più grave nella storia del Paese. Copiate cartelle cliniche e informazioni sui farmaci prescritti

Mafia - sequestrati beni per Mezzo milione a eredi boss Agate : Trapani, askanews, - La Direzione investigativa antiMafia di Trapani ha sequestrato beni per circa mezzo milione di euro ai figli e alla moglie del boss mafioso di Mazara del Vallo Mariano Agate, ...

Manca Mezzo milione di euro in Curia. Indagato l'ex vescovo di Trapani Miccichè : Il Pubblico Ministero contesta anche l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla CEI , Conferenza Episcopale Italiana, ...

Mondiali Russia 2018 - Mbappé dal cuore d’oro : donato oltre Mezzo milione di dollari in beneficenza : Il talento francese ha deciso di donare i soldi guadagnati durante il Mondiale di Russia 2018 in beneficenza Kylian Mbappé dimostra di essere un campione non solo in campo, ma anche fuori. Il neo campione del mondo diciottenne ha deciso di donare in beneficenza i premi in denaro conquistati durante il Mondiale di Russia 2018. Foto LaPresse – Fabio Ferrari Come riportato dall’Equipe, il classe ’98 ha guadagnato 22.500 ...

Nell'auto Mezzo milione di euro : padre e figlio napoletani presi sull'A1 : La Polizia Stradale di Arezzo ha denunciato per riciclaggio due uomini, padre e figlio di 51 e 26 anni, originari di Torre Annunziata, che a bordo di una Bmw con targa croata stavano trasportando più ...

Padre e figlio beccati sull'A1 con Mezzo milione di euro : denunciati : Arezzo, 16 luglio 2018 - La Polizia Stradale di Arezzo ha denunciato due uomini, Padre e figlio di 51 e 26 anni originari di Torre Annunziata , Na, , che a bordo di una Bmw con targa croata stavano ...

Matteo Salvini : ‘manderemo via almeno Mezzo milione di migranti’ : Matteo Salvini non si arrende sulla questione migranti, ed è il primo ad ammetterlo. Il suo slogan #primagliitaliani accompagna tantissimi dei suoi post su Facebook. “Negli ultimi anni sono arrivati dalla Nigeria 60 mila migranti, nella stragrande maggioranza dei casi non profughi e siamo riusciti ad espellerne 700. Quindi voi capite che l’Italia ha un pregresso di 500 mila clandestini” dice il ministro dell’interno, dopo aver fatto ...

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : Mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni

Estate : spiaggia di Bibione senza fumo - oltre Mezzo milione di mozziconi raccolti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “I bambini – spiega Luca Michelutto, presidente di Asvo - sono i migliori testimonial delle iniziative ambientali: ad esempio, ogni volta che attiviamo formazione nelle scuole otteniamo un innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata. Un motivo in più per cont

Estate : spiaggia di Bibione senza fumo - oltre Mezzo milione di mozziconi raccolti : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Il litorale di Bibione (Venezia) rinnova il suo impegno per una spiaggia senza fumo. Anche per questa Estate, permane il divieto di fumare sulla battigia: per tutti gli otto chilometri della spiaggia, dalla prima fila di ombrelloni fino al mare non sarà possibile accen

Bieber - per la sua Hailey un anello da Mezzo milione di dollari : mezzo milione di dollari. Dire che non ha badato a spese sembra davvero superfluo se si tratta di Justin Bieber, 24. Già la proposta di matrimonio ad Hailey Baldwin, 22 anni, modella e nipote dell’attore Alec, in un resort alle Bahamas prometteva bene e le prime immagini e indiscrezioni sull’anello che la popstar canadese ha messo al dito della sua futura sposa non lasciano dubbi. Photo by Alessio Botticelli/GC Images Si tratta, secondo ...

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : Mezzo milione di sterline : Prima sanzione economica inflitta alla piattaforma social dopo lo scandalo della violazione di dati di 87 milioni di utenti del mondo. Si tratta della massima cifra prevista dalla legislazione del Regno Unito per questo tipo di infrazioni

Matteo Salvini annuncia : manderemo via almeno Mezzo milione di migranti : “Negli ultimi anni sono arrivati dalla Nigeria 60 mila migranti, nella stragrande maggioranza dei casi non profughi e siamo riusciti

L'autorità britannica per la privacy ha multato Facebook per Mezzo milione per il caso Cambridge Analytica : Scatta la prima multa per Facebook per omesso controllo sul caso di Cambridge Analytica, la società di consulenza, poi fallita, accusata di aver raccolto a scopi di propaganda politica i dati di 87 milioni di utenti di decine di Paesi del social network americano fondato da Mark Zuckerberg.Ad annunciarla è l'autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati personali (Information Commissioner's Office, Ico) per un ...