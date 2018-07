Merkel | “stima per Ozil e sua decisione va rispettata”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) “La cancelliera ha estrema stima per Mesut Özil. E’ un calciatore fantastico che ha fatto molto per la Nazionale. Mesut Özil ora ha preso unache va rispettata”. Una portavoce del governo tedesco riassume il parere della cancelliera Angelain relazione allapresa da Mesut Özil. Il calciatore di origine turca, che milita in Premier League con l’Arsenal, ha annunciato l’addio alla Nazionale dopo le polemiche legate alla foto che, prima dei Mondiali di Russia 2018, lo ha ritratto insieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In una lunga lettera aperta affidata ai social, Özil si è scagliato in particolare contro il presidente della federcalcio Reinhard Grindel. “Sono tedesco quando vinciamo, ma sono un immigrato quando perdiamo”, ha scritto tra l’altro Özil. “La Germania -chiosa la portavoce del ...