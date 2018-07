Mercato NBA – Tobias Harris dice no all’offerta dei Clippers | niente rinnovo | sarà free

Mercato NBA – Sirene cinesi per Dwyane Wade : offerta monstre dal Xinjiang Flying Tiger : Dwyane Wade chiuderà la sua carriera in Cina? Il Xinjiang Flying Tiger pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare Presi dai grandi nomi che nelle scorse settimane hanno animato il Mercato NBA, c’è il rischio dimenticarsi di un grande giocatore rimasto senza squadra: Dwyane Wade. Il numero 3 che nell’ultima stagione si è diviso fra Cavs (con poca fortuna) e Heat (ritorno certamente più gradito) non ha ancora preso alcuna decisione per il ...

Mercato NBA – Charles Barkley massacra i Lakers : “sono inferiori ai Thunder - anzi forse anche ai Nuggets” : Charles Barkley attacca i Lakers dopo un Mercato NBA al di sotto delle attese: ‘Sir Charles’ piazza i losangelini addirittura sotto i Nuggets Dopo il grande colpo LeBron James, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers ha un po’ deluso le aspettative. Insieme al numero 23 sono arrivati alcuni giocatori utili alla causa (Rondo, Stephenson e il rinnovo di Caldwell Pope), qualche veterano dalle dubbie qualità di mentore (McGee, ...

Mercato NBA – Il gm dei Raptors parla dell’addio di DeRozan : “gli chiedo scusa - ma vi dico la verità…” : DeRozan aveva accusato i Toronto Raptors di mancanza di lealtà dopo la cessione, Masai Ujiri, gm dei canadesi, ha provato a far luce sulla questione La telenovela legata alla cessione di Kawhi Leonard si è conclusa con un… colpo di scena. Niente Lakers o Sixers, le squadre più accreditate come prossima destinazione, niente marcia indietro e rinnovo con li Spurs, ma una trade clamorosa che lo ha spedito ai Raptors, in cambio di ...

NBA - saltano i piani dei Lakers : il Mercato (salvo LeBron) è un disastro totale! : LeBron James pronto per la sua nuova avventura ai Lakers, di certo la free agency non è andata come ci si attendeva per i losangelini LeBron James sposta gli equilibri della NBA, lo ha sempre fatto e probabilmente lo farà anche in questa nuova esperienza a Los Angeles, ma fino a che punto? Da solo di certo non potrà battagliare con le corazzate presenti ad Ovest ed i piani dei Lakers in chiave mercato sembrano essere un po’ saltati. ...

Mercato NBA – Cousins ancora polemico : “addio Pelicans? Io e Demps sappiamo la verità” : DeMarcus Cousins riaccende la polemica sul suo addio ai Pelicans: il neo giocatore degli Warriors tira in ballo il gm di New Orleans L’affare che ha portato DeMarcus ai Golden State Warriors ha fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori, per le dinamiche secondo le quali è avvenuto: ‘Boogie’, uno dei migliori centri della lega, si è accontentato di un annuale da soli 5.3 milioni di dollari, infastidito per non ...

Mercato NBA - Sacramento "ruba" tutti : presi Bjelica e Ferrell dopo le promesse ad altri : Negli ultimi giorni di free agency si è assistito a due casi particolarmente strani. Non siamo ai livelli di DeAndre Jordan nel 2015, quando si rimangiò la parola data ai Dallas Mavericks rifirmando ...

Mercato NBA - i Los Angeles Lakers firmano anche Michael Beasley : Lo spogliatoio dei Los Angeles Lakers non ha ancora smesso di accogliere delle personalità, diciamo così, particolari. Dopo l'arrivo di LeBron James e le firme in rapida successione di Lance ...

Mercato NBA – Nemanja Bjelica fa marcia indietro : altro che Europa - c’è l’accordo con i Kings : Prima l’accordo con i Sixers, poi la volontà di giocare in Europa e infine la firma con i Kings: il caso di Nemanja Bjelica è uno dei più strani dell’intero Mercato NBA La storia di Nemanja Bjelica è una delle più strane dell’ultimo Mercato NBA. Il giocatore inizialmente sembrava essersi accordato con i Sixers, salvo poi far saltare il suo arrivo a Philadelphia. Troppa la voglia di ritornare in Europa, con il Fenerbahce ...

Mercato NBA – Lakers - in arrivo Michael Beasley : cifre e dettagli dell’operazione : Altro colpo in arrivo per i Los Angeles Lakers: Michael Beasley pronto a vestire la maglia giallo-viola, per lui un contratto annuale a 3.5 milioni Dopo qualche giorno di silenzio, di osservazione delle ultime dinamiche del Mercato NBA, specialmente quelle legate al caso Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers hanno piazzato un altro colpo. Secondo quanto si legge su ESPN, Michael Beasley si sarebbe accordato con la franchigia giallo-viola per ...

Mercato NBA : Jared Dudley va a Brooklyn - Arthur a Phoenix : I Brooklyn Nets continuano con le loro piccole mosse di Mercato per accumulare asset. Secondo quanto riportato da ESPN, i Nets hanno scambiato il contratto di Darrell Arthur , 7.4 milioni appena ...

Mercato NBA – Clinta Capela vicino ai Lakers : l’offerta irrifiutabile che mette i Rockets spalle al muro : Clint Capela rifiuta l’offerta iniziale da 60 milioni degli Houston Rockets: il centro vorrebbe un quadriennale da 100 milioni che solo i Lakers sono pronti ad offrirgli Dopo l’arrivo di LeBron James e di qualche altro free agent utile alla causa, ma non proprio di primo piano, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembrava essersi fermato. Sfumati subito Paul George e Cousins, con Kawhi Leonard finito clamorosmente ai Raptors, ...

Mercato NBA – Kyle Korver verso i Sixers : sarà il sostituto di Belinelli - ecco la trade : I Sixers hanno trovato in Kyle Korver il profilo ideale del tiratore affidabile in uscita dalla panchina: ai Cavs Bayless e un giovane o una scelta al Draft Dopo aver perso Marco Belinelli, diventato free agent e poi trasferitosi ai San Antonio Spurs, i Philadelphia 76ers sono alla ricerca di un tiratore affidabile in uscita dalla panchina. Scandagliando i possibili profili presenti nel Mercato NBA, i Sixers hanno individuato in Kyle ...

Mercato NBA – Dirk Nowitzki ancora al servizio dei Mavericks : firma ad un passo - è pronto il record : Dirk Nowitzki ad un passo dalla firma con i Dallas Mavericks: giocatore e franchigia d’accordo su un annuale a 5 milioni, per il tedesco sarà la 21ª stagione nella lega Dirk Nowitzki è pronto a vestire, ancora una volta, la maglia dei Dallas Mavericks. Dopo aver declinato la player option che lo legava alla franchigia texana, in modo tale da rendere più facili le menovre di Mercato NBA dei Mavs, il gigante tedesco è pronto a firmare ...

Mercato NBA – Trade Hawks-Thunder - è ufficiale : Carmelo Anthony ad Atlanta - la soluzione che accontenta tutti : Carmelo Anthony agli Atlanta Hawks in cambio di Schröder e Muscala: la franchigia della Georgia taglierà il giocatore rendendolo free agent La notizia era nell’aria da un paio di ore, si aspettava solo l’ufficialità che è finalmente arrivata: Carmelo Anthony lascia OKC. L’ex stella dei New York Knicks è stato scambiato (insieme ad una first pick per il Draft 2022 protetta 1-14) con gli Atlanta Hawks, nella Trade che ha spedito Schröder e ...