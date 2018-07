Meno incidenti | ma più morti sulle strade italiane

wired

(Di lunedì 23 luglio 2018) (Immagine: pixabay/CC) Nel 2017 si sono verificati 174mila 933stradali con lesioni, in lieve calo rispetto al 2016. Sono aumentate però le vittime, calcolando i decessi entro 30 giorni dall’incidente, arrivando a 3mila 378 (+2,9% rispetto al 2016) e i feriti sono stati 246mila 750. Il tasso di mortalità calcolato è di 55,8 vittime per milione di abitanti, contro i 54,2 dell’anno precedente. Però guardando le cifre dal 2010 a oggi, le vittime della strada sono diminuite del 17,9%. Le categorie a rischio A pagare il prezzo più alto sono i motociclisti: 735 decessi durante il 2017 con un aumento dell’11,9% rispetto al 2016 e, a seguire, i pedoni, con 600 vittime, +5,3%. Gli automobilisti deceduti sono stati mille 464, in lieve diminuzione dallo scorso anno, così come sono diminuiti i ciclisti che hanno perso la vita (254, -7,6%) e i conducenti di ciclomotori (92, -20,7%). Il ...