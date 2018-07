Medicina | dal Canada calcolatore online che stima il rischio per il cuore a 5 anni

Aosp Terni. Vivere senza dolore anche nella malattia. L'ospedale di Terni si conferma all'avanguardia nella Medicina del Dolore : UMWEB, Terni. Il ruolo del nosocomio ternano nella lotta contro la sofferenza fisica evidenziato nel congresso nazionale AISD in occasione della formalizzazione della presidenza del prof. Coaccioli. L'...

TV - Rai1 : “Speciale Tg1” alla scoperta della Medicina naturale - dalla fitoterapia agli oli essenziali : Secondo l’istituto Eurispes sono quasi tredici milioni gli italiani alla ricerca di una via diversa alla salute. In cinque anni sono aumentati di un terzo. Un fenomeno quello della medicina complementare che cresce di pari passo con la domanda di cibo biologico. Una larga parte della popolazione italiana cerca, nella natura e nei suoi prodotti, risposte al bisogno di salute e benessere. Con l’aiuto del filosofo e teologo Vito Mancuso ...

Progettato il microago indolore - la Medicina prende esempio dall'evoluzione delle zanzare : La scienza prende esempio dalle zanzare "Le zanzare devono pur fare qualcosa di giusto se riescono a bucare la nostra pelle e succhiare il sangue senza causare dolore - spiega Bharat Bhushan , ...

Dalle tisane alla Medicina : così le erbe di Orsola Balducci diventano farmaci per tutto il mondo : Il mondo farmaceutico è molto complicato, ci sono brevetti e registrazioni, ma anche tanta avidità e slealtà. Sui prodotti che abbiamo realizzato per alcune industrie americane vige il patto di ...

Medicina : dall’Ema ok alla prima terapia per gli animali - è per i cavalli zoppi : Approvata dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) la prima terapia a base di cellule staminali dedicata agli animali: si tratta di un Medicinale indicato per i cavalli con zoppia da lieve a moderata, provocata da infiammazione articolare. Il comitato per i Medicinali a uso veterinario dell’ente regolatorio ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, che fornisce una nuova importante strategia ...

Dalla California a Milano : Medicina di precisione per prevenire la trombosi : Buone notizie Dalla ricerca per le malattie cardiovascolari più diffuse, infarto del miocardio, ictus cerebrale, trombosi e embolia delle arterie e delle vene, prima causa di morte e di invalidità precoce nei Paesi industriali. Mercoledì 20 giugno alle 20.30, nell’aula Pampuri I dell’Ospedale San Giuseppe, il prof. Zaverio Ruggeri, membro del comitato scientifico di ALT – Associazione per la Lotta alla trombosi e alle malattie ...

La super-vista per l'Intelligenza Artificiale / Rivoluzione per la tecnologia : dalla Medicina ai videogame : La super-vista per l'Intelligenza Artificiale: Rivoluzione nel mondo della tecnologia. Questo permetterà passi in avanti in medicina, nell'assistenza agli anziani e anche nei videogame.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:10:00 GMT)