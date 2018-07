Medaglia d' Oro al Valor Militare al partigiano sovietico | una questione ancora aperta

Scherma – Mondiali 2018 : splendida Maria Navarria - l’azzurra vince la Medaglia d’oro nella spada femminile : La prima medaglia conquistata dalla selezione azzurra ai Mondiali è del metallo più prezioso, Maria Navarria è d’oro nella spada femminile E’ d’oro la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di Scherma di Wuxi. A conquistarla è stata Mara Navarria nella spada femminile. La friulana dell’Esercito, numero 1 del ranking mondiale, ha sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu per 13-9 conquistando così il ...

GINO BARTALI/ Il ritiro ufficiale e la Medaglia d’oro : ecco il suo ruolo nella Seconda guerra mondiale : GINO BARTALI, chi è il grande ciclista italiano omaggiato dal doodle di Google: dalla rivalità con Fausto Coppi alla cittadinanza onoraria di Israele.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Tiro a volo – Fossa olimpica donne - la finlandese Salmi vince la Medaglia d’oro a Tucson : La sua vittoria ha segnato il giusto epilogo di una gara sui generis, caratterizzata da cambi repentini di condizioni atmosferiche, con pioggia torrenziale e caldo torrido La medaglia d’oro della gara di Fossa olimpica femminile è volata in Finlandia con Marika Salmi, per la prima volta su un podio di una competizione internazionale di primo livello. La sua vittoria ha segnato il giusto epilogo di una gara sui generis, caratterizzata ...

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti del fioretto. Grande concorrenza per la Medaglia d’oro : Se tra le donne c’è una Grande favorita, nell’individuale di fioretto maschile agli ormai imminenti Mondiali di Wuxi regna una Grande incertezza su chi possa salire sul gradino più alto del podio. Sono davvero tanti coloro che possono ambire alla medaglia d’oro e tutto fa presagire ad una gara molto bella ed incerta. Il ranking mondiale pone in prima posizione l’americano Race Imboden, che ha anche appena vinto i ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : le favorite. Ben sei contendenti per la Medaglia d’oro : Gli Europei di Pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è tra le selezioni favorite per il successo finale, assieme ad Olanda, Grecia, Ungheria, Russia e Spagna. Le prime due sono inserite nel Girone A, come le azzurre: domenica 15 arriverà per le nostre ragazze la ...

Ciclismo - Europei junior 2018 : Medaglia d’oro per Vittoria Guazzini nella cronometro : Subito un grandissimo risultato per l’Italia negli Europei di Ciclismo su strada junior e under 23 in corso di svolgimento in Repubblica Ceca, precisamente a Brno. nella prova della cronometro individuale donne juniores, Vittoria Guazzini ha agguantato la medaglia d’oro con il tempo di 17’00″40″ sugli 11,5 chilometri percorsi. In casa azzurra è il terzo successo di fila nella manifestazione dopo quelli di Lisa ...

Giochi del Mediterraneo - chi sono le ragazze Medaglia d’oro nella staffetta 4×400 diventate un simbolo sui social : Nel giorno della Pontida leghista, la foto di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la loro capitana Libania Grenot che mostrano la bandiera italiana e sorridono per la medaglia d’oro appena conquistata nella staffetta 4×400 è esplosa sui social network. Commentata e condivisa come simbolo di un Paese multirazziale, aperto e antirazzista. Fino ad arrivare alla politica: “La notizia più bella di ieri, ...

Giochi Mediterraneo : Pd elogia le atlete nere vincitrici per l'Italia della Medaglia d'oro nella staffetta 4x400. Ma la Lega attacca : '... : Il Pd e Roberto Saviano elogiano le atlete nere che hanno vinto ai Giochi del Mediterraneo per l'Italia la medaglia d'oro nella staffetta 4x400. Ma la Lega polemizza, accusandoli di essere loro i veri ...

Volley Mediterraneo - L'Italia ha vinto la Medaglia d'oro - in finale Spagna ko : TARRAGONA - Si è chiuso in trionfo il cammino della nazionale maschile di pallavolo, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella finale di oggi gli azzurri di Gianluca Graziosi hanno piegato ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Croazia vince la Medaglia d’oro! Tunisia sconfitta in finale 24-23 : E’ andata alla Croazia la medaglia d’oro del torneo di Pallamano maschile dei Giochi del Mediterraneo, arrivata dopo il successo contro la Tunisia nella finalissima di Tarragona, con il punteggio di 24-23, al termine di una sfida molto entusiasmante e dall’esito incerto fino alla fine. Avvio di gara che ha visto le due compagini lottare punto a punto, con il primo allungo arrivato in favore dei nordafricani, capaci di portarsi ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la Medaglia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...