Mbappè si prende il numero del suo idolo Cristiano Ronaldo | l’attaccante francese sarà KM7

sportfair

: RT @ETGazzetta: #Psg, #Mbappé come il suo idolo. Avrà la maglia numero 7 come #Ronaldo, di cui è fan sin da bambino - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Psg, #Mbappé come il suo idolo. Avrà la maglia numero 7 come #Ronaldo, di cui è fan sin da bambino - MatteoPinna95 : @cadot1920 Non lo prende. 1) non hanno tutti sti soldi per prendersi pure Mbappè 2) Mbappè ha rifiutato il Real Ma… - BullaInterista : @crisinter82 Il mio concetto e' che chi prende l'inter sa che prendono l'inter,societa' gloriosa con piu' di 100ann… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)emula: Kylian adotta al Psg ildel portoghese, suoda sempre Ha dato spettacolo ai Mondiali di Russia 2018 e si è laureato campione del mondo con la Francia, stiamo parlando di Kylian, giovane e promettente calciatore del Psg. La star dei Mondiali, nel rientro nel suo club, sembra sempre più deciso a seguire le orme del suo. Non solo le prestazioni calcistiche sensazionali fanno rivedere inun giovane CR7, ma anche la sua maglia, che da oggi in poideldell’del. Kylian non ha mai fatto segreto di essersi ispirato fin da giovanissimo al portoghese e per omaggiarlo ha deciso di adottare ilidentificativo disulla maglia del Psg. D’ora in poi potrà essere un KM7!L'articolosiildel suo, ...