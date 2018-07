Matteo Salvini | “Taglio tasse in autunno” Video | Manovra economica coraggiosa

Matteo Salvini vuole i crocifissi nei porti : Dopo il Vangelo e il rosario è la volta della croce: è già stata depositata alla Camera la proposta di legge, prima firma la leghista Barbara Saltamartini, per renderne obbligatoria l’esposizione nei luoghi pubblici

Matteo Salvini : “In autunno ridurremo le tasse. Gli italiani ci hanno eletto per cambiare” : "Noi metteremo al centro la crescita e la pace fiscale, che ti porta soldi e non li porta via, e ti consente di avviare la flat tax. E poi la riforma delle pensioni per aprire il mercato ai giovani, che va fatta a prescindere dai numeri di Bruxelles. Conto di avere entro la fine di agosto i risultati dei gruppi di lavoro che abbiamo istituito, compreso ovviamente anche il capitolo sul reddito di cittadinanza. Di sicuro la manovra di autunno sarà ...

Matteo Salvini sulla Rai : "la voglio più equilibrata - incontrerò le persone : Nei prossimi giorni si procederanno alle nomine del Presidente (Giovanna Bianchi Clerici in prima fila, anche se ci sono titubanze in atto) e Amministratore Delegato (Fabrizio Salini in pole position), ma non solo, si discuterà di Rai anche per le direzioni di rete e di telegiornali. Stasera e nei prossimi giorni dal Governo dovrebbero arrivare indicazioni più precise, ma oggi, sul Corriere della Sera appare una intervista al Vice Presidente del ...

Matteo Salvini : "Nella prossima manovra il taglio delle tasse" : "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente". Parla così delle coperture per la riforma fiscale, il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera."Noi - dice - metteremo al centro la ...

Matteo Salvini querela Roberto Saviano : la lite mediatica con Asia Argento : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in italy, negli ultimi giorni, è soprattutto la notizia che vede l'attrice Asia Argento ed il ministro dell'interno Matteo Salvini diventare protagonisti di un'accesa querelle. Il tutto a seguito di un tweet postato da Laura Boldrini che si è pubblicamente schierata dalla parte di Roberto Saviano. Quest'ultimo è stato ufficialmente querelato dal leader della Lega.-- 'Salvini m***a': Asia Argento ...

Open Arms - Matteo Salvini : 'Nessuna denuncia e abbiamo salvato e rimandato in Libia 40 immigrati' : 'Contrordine compagni! La Ong Open Arms non ci denuncia'. Matteo Salvini , dopo la notizia diffusa in un primo momento in cui la Open Arms confermava di aver presentato un esposto contro l'Italia e la ...

Matteo Salvini riconosce la Crimea come russa : irritazione di Kiev : Incidente diplomatico internazionale. L’ambasciatore italiano a Kiev, Davide La Cecilia, è stato convocato al ministero degli Esteri ucraino. Le autorità

Asia Argento contro Matteo Salvini - che replica : "Hai problemi - ti offro camomilla" : Un botta e risposta al vetriolo tra due personaggi che dividono l'opinione pubblica e i social. E, non a caso, il 'fattaccio' si è consumato proprio su Twitter nelle scorse ore. Asia Argento ha commentato un tweet del ministro dell'Interno e vice Premier Matteo Salvini con un hashtag che non lascia spazio a malintesi, #Salvinimmerda. Il leader della Lega ha risposto (prima direttamente nei commenti, poi scrivendo un tweet con screenshot ...

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Il contratto di governo verrà rispettato : lo assicura il vice premier Matteo Salvini : Come sempre senza giri di parole e temporeggiamenti, Matteo Salvini intervistato dalla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ha confermato l’apparato di riforma previdenziale del governo nato dall'intesa Lega - M5s. Pur senza scendere nei dettagli delle varie misure, le parole di Salvini sono tranquillizzanti per quanti sono in attesa della riforma che per qualcuno il presidente dell'Inps Tito Boeri in primis non si può fare. L’impegno del ...

