Mattarella | le toghe hanno il diritto di associarsi liberamente

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il capo dello Stato, Sergio, difende ildei magistrati ad: "Ilad- ha detto il presidente della Repubblica, parlando al Quirinale ai magistrati ordinari in tirocinio - costituisce una condizione preziosa da difendere contro ogni tentativo di indebita intromissione". Avverte comunque: "Occorre naturalmente evitare che l'aggregazione associativa basata su autentiche opzioni culturali e valoriali possa trasformarsi in corporativismo o peggio ancora in forme di indebita tutela se non di ingiustificato favore basate sul mero mortificante criterio di appartenenza".