Marx | l' auto e l' era Marchionne

(Di lunedì 23 luglio 2018) La prevista caduta di borsa dei titoli della galassia Fiat offre un spunto diverso per analizzare l'uscita di scena di Sergio, sulla cui figura si sta dividendo il mondo degli osservatori e degli analisti. È stato un finanziere che ha salvato la famiglia Agnelli e non i posti di lavoro in Italia? Oppure ha creato le condizioni per cui ancora oggi si potesse parlare di stabilimenti e non di archeologia industriale, avendo preso il Lingotto in mano che perdeva due milioni al giorno e avendolo lasciato con due miliardi di profitti consolidati? Solo la storia, tra molti anni, potrà dare un giudizio definitivo.Ma limitandosi alla cronaca, si può però dire che l'uomo dal maglione nero è entrato nel mondo dell'in un anno che ha segnato il definitivo abbandono di alcune logiche economiche. Mentre si sedeva sulla poltrona di amministratore ...