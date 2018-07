Martina Pd | Il governo crea danni incalcolabili

Governo - Maurizio Martina : 'la propaganda del governo produce più morti' : Ma il fatto che l'incertezza riguarda tutta l'economia. E l'imprenditore non ha certezza sul futuro'. 'Non penso di creare occupazione con un decreto, il decreto punta a ripristinare diritti', ha ...

Caporalato : Martina - giù mani da legge - da governo propaganda pericolosa : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Giù le mani dalla legge contro il Caporalato. Il governo ancora una volta alimenta propaganda pericolosa”. Lo scrive su Facebook il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.“Contano i fatti, le decine di indagini aperte e l’aumento dei controlli in agricoltura. è una norma di civiltà e giustizia, che tutela realmente i lavoratori agricoli. La dignità delle persone viene prima di ...

Fico contro Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

"Governo di estrema destra" - affondo di Martina : "Serve una nuova sinistra, un nuovo impegno di centrosinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di estrema destra, viste le cose che stanno dicendo . Capisco ...

Martina - Pd - : Italia ha governo estrema destra - serve sinistra nuova : Roma, 21 giu. , askanews, 'serve una nuova sinistra, serve un nuovo impegno di centrosinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di destra, per me di estrema ...

Reddito di cittadinanza - Martina : “Conte ha chiesto a Merkel risorse dell’Unione europea - governo naviga nel buio” : “Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il Reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il Reddito di inclusione. ...

Governo Lega-M5s - vertice sulle nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Gay : Martina - governo non faccia passi indietro su diritti : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Speriamo che il governo non faccia fare passe indietro sui diritti. Anzi, bisogna andare avanti. Il Pd c’è”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Gay Pride a Roma. L'articolo Gay: Martina, governo non faccia passi indietro su diritti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Amministrative - Di Maio 'Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S'. Martina 'Hai il dovere di servire tutti i Comuni' : Una frase pronunciata in un video su Facebook. Una dichiarazione che in pochi minuti suscita stupore e poi irritazione in tutta l'opposizione. 'I cittadini italiani decideranno se mandare al ...

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...

Governo : Martina - promesse M5S-Lega aumentano instabilità : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Governo, Cinque Stelle e Lega smettano di promettere tutto a tutti. Così aumenta l’instabilità. E a pagarne i costi rischiano di esser gli italiani. #spread”. Lo scrive il segretario reggente Maurizio Martina del Pd. L'articolo Governo: Martina, promesse M5S-Lega aumentano instabilità sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Martina - su fisco non ci siamo : ANSA, - ROMA, 7 GIU - "Sentire Salvini che propone di far pagare meno tasse a chi ha di più perché così ripartono i consumi mi preoccupa. Proprio non ci siamo. Il Pd invece vuole sostenere le famiglie ...