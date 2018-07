romadailynews

: Marino: uso taser a Roma ancora impossibile da stabilire: Roma – “Non sono in grado di… - romadailynews : Marino: uso taser a Roma ancora impossibile da stabilire: Roma – “Non sono in grado di… - SimonePoli4 : @HORASDESIGN @MauroVari @SenatoriPD @pdnetwork @mauro_m_marino @antoniomisiani @Comincini @maumartina @FraMirabelli… - angiolettab68 : @GianlucaMorett9 @SenatoriPD @pdnetwork @mauro_m_marino @antoniomisiani @Comincini @maumartina @FraMirabelli… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)– “Non sono in grado di rispondere” a chi chiede quando arrivera’ anche al’uso delper le forze di polizia “poiche’ l’introduzione, l’uso ed i limiti di questo strumento sono sottoposti, come sempre, ad una disciplina ed alle conseguenti direttive che tra qualche tempo riguarderanno la Questura di, come tutti gli Uffici di Polizia”. Cosi’ il Questore di, Guido, in un’intervista rilasciata all’Agenzia Dire. “Al momento, quindi, ne parleremmo in modo prematuro ed approssimativo; vale la pena di ricordare, comunque, la dotazione e l’impiego di ulteriori strumenti ampiamente collaudati come il cosiddetto ‘spray al peperoncino’, gia’ in uso al Reparto Volanti della Questura e ai commissariati”, ha concluso. L'articolo: usoa ...