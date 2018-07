Marino | Polizia di Stato non si ferma nemmeno durante l’estate

romadailynews

: RT @TuttoImolait: OCCUPANO ABUSIVAMENTE UN ALLOGGIO ERP, LA POLIZIA MUNICIPALE LO FA SGOMBERARE - marino_melli : RT @TuttoImolait: OCCUPANO ABUSIVAMENTE UN ALLOGGIO ERP, LA POLIZIA MUNICIPALE LO FA SGOMBERARE - MatteoCorreani : Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Marino e la Polizia locale di Ciampino. Grazie di ? ragazzi! -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Roma – “Il periodo estivo coincide con un calo fisiologico di tanti aspetti della vita romana ma non certo (ci mancherebbe!) con un calo dell’attivita’ delladi: una presenza turistica costantemente elevata, una minaccia terroristica mai venuta meno, una criminalita’ ‘in servizio permanente effettivo’ costituiscono argomenti sufficienti a comprendere che il nostro lavoro non e’ legato a variazioni stagionali, climatiche, politiche o di altro tipo!”. Cosi’ il Questore di Roma, Guido, in un’intervista rilasciata all’Agenzia Dire. L'articolodinon sil’estate proviene da RomaDailyNews.