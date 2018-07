Marchionne | una figura che divide

Marchionne - situazione irreversibile. L’ultima battaglia in clinica a Zurigo | Disse : «Manuela? La mia fortuna» : Fca: «Condizioni stazionarie». Al capezzale del manager la compagna Manuela Battezzato e i figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler

Sergio Marchionne - Franzo Grande Stevens : "Il mio migliore amico di una vita". Montezemolo : "Uno dei più grandi manager" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita". Inizia così la lettera di Franzo Grande Stevens, legale di Gianni Agnelli al Corriere della Sera in cui parla del rapporto con Sergio Marchionne, ormai ex amministratore delegato di Fca."Sergio - continua Grande Stevens - è un uomo che sarebbe piaciuto a Giovanni Agnelli, che da sabaudo ...

Marchionne - condizioni stazionarie. Accanto a lui la compagna Manuela : “È lei la mia fortuna” : Restano gravi ma stazionarie le condizioni di salute di Sergio Marchionne, l'ormai ex amministratore delegato di FCA e Ferrari ricoverato in Svizzera da più di tre settimane. Al suo fianco i figli e la compagna Manuela Battezzato, con la quale fa coppia dal 2012. Di lei diceva: "È la mia più grande fortuna".Continua a leggere

Marchionne - Di Maio : “Miserabili attacchi di una certa sinistra”. Poi rassicura i mercati : “Investiremo su automotive” : “Magari con Sergio Marchionne non siamo andati d’accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20. In merito al calo dei titoli ...

Sergio Marchionne - come sta?/ Ultime notizie - "condizioni irreversibili" e una nuova verità : non è tumore? : Condizioni di salute di Sergio Marchionne: “è in coma irreversibile”, le Ultime notizie live. L'ex ad di Fca con le speranze appese ad un filo. Berlusconi, "una bella storia italiana"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:24:00 GMT)

[Il ritratto] Gli amici e i nemici di Marchionne : lo scontro con la Camusso - la luna di miele con Renzi e la proposta di Berlusconi : vero che Sergio Marchionne ha fatto del maglione un simbolo della sua figura di manager fuori dagli schemi, che la sua mise avrebbe certo fatto inorridire l'Avvocato, sempre inappuntabile e capace di ...

Silvio Berlusconi : "Quella di Marchionne è una bella storia italiana - è il numero 1" : Intuizione, coraggio, lungimiranza, competenza e risultati. È quanto riconosce Silvio Berlusconi a Sergio Marchionne in un messaggio di vicinanza per le gravissime condizioni di salute del manager."Sono molto colpito dalle notizie sulle gravi condizioni di salute di Sergio Marchionne e del conseguente abbandono delle cariche da lui ricoperte nel gruppo Fca. Marchionne è certamente il numero uno dei manager italiani - afferma il ...

Marchionne visto dal nemico Airaudo : “Con un’azienda fallita ha acquistato una che stava fallendo. E ha salvato gli Agnelli” : Dal santino del salvatore di Mirafiori al peggior nemico della Fiat italiana. Ma sempre nell’interesse degli Agnelli. “Devono tutto a Marchionne“, sostiene Giorgio Airaudo, che all’arrivo del manager al Lingotto era il numero uno della Fiom torinese e lo è stato per tanti anni, fino al passaggio prima ai vertici nazionali del sindacato nel 2010 e poi alla politica con Sel nel 2013. “Nella storia dei manager ...

F1 – “Una pole per Marchionne” : da Hockenheim giunge la dedica commovente di Arrivabene : La pole position di Sebastian Vettel di oggi ha un significato particolare, Maurizio Arrivabene la dedica a Sergio Marchionne Nelle ultime ore si è reso necessario il cambio dell’amministratore delegato di Fca. Sergio Marchionne, dopo l’ultima operazione subita alla spalla in Svizzera, si trova in condizioni di salute precarie, che non gli permettono di continuare a svolgere l’incarico che fino ad oggi ha condotto ...

Cambio ai vertici di Fca – Il sindaco Appendino auspica ad una stretta collaborazione : “spero sia come con Marchionne” : Chiara Appendino commenta il Cambio dell’amministratore delegato di Fca, il sindaco spera ad una collaborazione simile a quella con Marchionne “Dopo i quattordici anni passati da Sergio Marchionne alla guida di Fiat prima e poi di Fca, ora il timone, come deciso questo pomeriggio dal cda, passa a Mike Manley, a cui auguro di mantenere Fca ai vertici del mercato internazionale dell’auto raggiunti dal suo predecessore e ...

Una grave malattia lo ferma Marchionne lascia Fca e Ferrari : Colpo di scena per il gruppo Fca. Si riuniscono a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. Sono stati convocati d’urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all’amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l’intervento chirurgico. Alle 17:30 il comunicato ufficiale del gruppo ...

