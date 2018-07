Marchionne - situazione irreversibile. L’ultima battaglia in clinica a Zurigo | Disse : «Manuela? La mia fortuna» : Fca: «Condizioni stazionarie». Al capezzale del manager la compagna Manuela Battezzato e i figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler

Marchionne ricoverato in Svizzera : "La situazione si è ulteriormente aggravata" : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post...

Sergio Marchionne sta male - Mike Manley il successore a Fca. Elkann : «Sono addolorato - situazione impensabile» : Sergio Marchionne ha lasciato la guida di Fca dopo 14 anni: la fine di un'era per il manager che è attualmente ricoverato a Zurigo e sta molto male, al punto di non poter tornare al suo...

Fca - Elkann : "Addolorato per Marchionne. Situazione impensabile fino a poco fa" : ' Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile '. Con queste parole il presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, parla della fine dell'era di ...

Marchionne - la situazione precipitata nelle ultime ore : "Complicazioni inattese" : In riferimento alle condizioni di salute di Sergio Marchionne, Fca comunica "con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria, aggravatesi ulteriormente nelle...