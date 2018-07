Marchionne per me era come un figlio | tradito dalla passione per le sigarette

Fca - il Nyt vede nero : per il dopo-Marchionne "la strada è dissestata" : "Fiat Chrysler perde la sua forza motrice mentre davanti c'è una strada dissestata". E' il titolo di uno degli ultimi articoli del New York Times, nella sua edizione online, in cui viene delineato il...

Fca - “effetto Marchionne” : il titolo crolla in borsa all’apertura di Piazza Affari : Sergio Marchionne non è più ai vertici di Fca a causa delle sue condizioni di salute definite irreversibili, anche il titolo in borsa paga l’avvicendamento con Manley La galassia Agnelli apre in forte calo all’indomani del cambio al vertice dettato dalle condizioni di salute di Sergio Marchionne ritenute “irreversibili” dopo un intervento chirurgico. Il manager, ricoverato a Zurigo, non potrà tornare a lavoro e il ...

ADDIO Marchionne/ La "garanzia" per l'Italia scomparsa con il manager dei miracoli : Sergio MARCHIONNE ha indubbiamente salvato Fiat. Ma ha anche offerto delle garanzie importanti all'Italia, che ora probabilmente verranno meno.

Test in Borsa oggi per Fca dopo l'improvviso addio di Marchionne : Milano, 23 lug., askanews, - Occhi puntati stamattina in Borsa sui titoli della galassia Fiat dopo l'improvviso addio di Sergio Marchionne alla guida del gruppo per l'aggravarsi delle sue condizioni ...

Marchionne - la lettera di Grande Stevens : “Tradito dalla sua passione per la sigaretta” : "Il dolore per la sua malattia è indicibile. Conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette", ha scritto in una lettera l'avvocato Franzo Grande Stevens. "Per me era come un figlio, è diventato un fratello"--"Per me era come un figlio, è diventato un fratello". Franzo Grande Stevens ricorda così Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in condizioni definite ‘irreversibili’. "Gabetti ed io – spiega in una lettera ...

Perché la fuffa populista sul lavoro contrasta col modello Marchionne : Motori a parte, Fca a parte, Ferrari a parte, che cosa racconta all’Italia la storia di Sergio Marchionne? Andrea Goldstein è un puntiglioso economista controcorrente. Lavora da anni a Nomisma e qualche settimana fa ha pubblicato con il Mulino un saggio molto impegnativo intitolato “Italia 2023” che

F1 – Marchionne e quel progetto da sogno : l’ex presidente Ferrari stava lavorando per un grande ritorno : Non solo l’Alfa Romeo: Sergio Marchionne stava lavorando per un altro grande ritorno in F1 E’ ricoverato in Svizzera in ‘condizioni irreversibili’, Sergio Marchionne. Una notizia che negli ultimi giorni ha creato lo scompiglio nel mondo delle auto e della F1. John Elkann ha convocato una riunione d’urgenza dei Cda, due giorni fa, a Torino, per sostituire Marchionne che “non tornerà più al lavoro”, ...

Fca - l’era Marchionne si chiude con un guadagno in Borsa del 1.000 per cento : Da una perdita di 2 miliardi a utili di 3,5 miliardi. Il manager italo-canadese ha trasformato la Fca creando da subito un feeling straordinario con i mercati finanziari...

Marchionne - il supereroe fragile : Sergio Marchionne non tornerà mai più al lavoro. Il Marchionne super-eroe e quello fragile non sono due persone, ma la stessa. E la fragilità è una nuova testimonianza.

Conte : 'Profondo dispiacere per condizioni Marchionne' : "Apprendo con profondo dispiacere le ultime notizie riguardanti le condizioni di Sergio Marchionne. In questo momento il mio commosso pensiero va ai suoi familiari". Lo ha scritto in una nota ...

FCA : POST Marchionne A MANLEY - N.1 JEEP/ Ultime notizie CdA : domani primo test in Borsa per il 'nuovo' gruppo : Fca, come cambia il gruppo dopo MARCHIONNE: CdA Ultime notizie, inizia l'era MANLEY, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di JEEP la difficile eredità: le Ultime notizie

F1 - Arrivabene e quel pensiero a Marchionne : “in un fine settimana difficile per la squadra - ecco cosa avremmo voluto fare” : Il team principal della Ferrari ha analizzato il risultato ottenuto in Germania, esprimendo rammarico per non aver potuto dedicare la vittoria a Marchionne Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, vince dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. © Photo4 / LaPresse Il tedesco ...

Marchionne - il Governatore Rossi su Fb : «Residenza in Svizzera per pagare meno tasse» : Il Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, Pd, scrive un contestato post su Facebook su Sergio Marchionne sottolineando il suo 'autoritarismo in fabbrica per piegare lavoratori e sindacati; e ...

“Irreversibile”. Sergio Marchionne - le condizioni dell’ex super manager di Fca : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Marchionne si trova in una clinica di Zurigo, l’Universitätsspital. Accanto a lui i due figli Alessio Giacomo e ...