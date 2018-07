Marchionne | la lettera di Grande Stevens | “Tradito dalla sua passione per la sigaretta”

fanpage

: La lettera alla figlia di ?@TEbhardt?, cronista di ?@business al seguito di Marchionne, ?e mille altri dettagli che… - chedisagio : La lettera alla figlia di ?@TEbhardt?, cronista di ?@business al seguito di Marchionne, ?e mille altri dettagli che… - repubblica : Marchionne lascia Fca, la lettera di Elkann ai dipendenti: le immagini - repubblica : #Marchionne in condizioni irreversibili, la tristezza di Elkann in una lettera ai dipendenti: 'Sergio non tornerà p… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) "Il dolore per la sua malattia è indicibile. Conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette", ha scritto in unal'avvocato Franzo. "Per me era come un figlio, è diventato un fratello""Per me era come un figlio, è diventato un fratello". Franzoricorda così Sergio, ricoverato in ospedale in condizioni definite ‘irreversibili’. "Gabetti ed io – spiega in unariportata dal Corriere della Sera – avremmo potuto considerarlo per la nostra età un figlio (il mio primo ha solo quattro anni meno di lui) e invece divenne un nostro fratello che ci consultava ed insegnava che cosa vuol dire occuparsi del successo in unaazienda". "Il dolore per la sua malattia è indicibile", aggiungeche ricorda il momento in cui giovedì sera era stato ricoverato a Zurigo, “pensai purtroppo che fosse in pericolo di vita. Perché conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette". "– conclude – ha lasciato una società che ha raggiunto l'incredibile risultato dell'azzeramento del debito e l'avvio di una vita di successi. Mi auguro che sulla strada che egli ha tracciato, sul suo esempio, la Fca prosegua con gli stessi risultati".