Marchionne | la lettera dell' amico Grande Stevens svela la verità sulla sua malattia

Marchionne - la lettera di Grande Stevens : “Tradito dalla sua passione per la sigaretta” : "Il dolore per la sua malattia è indicibile. Conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette", ha scritto in una lettera l'avvocato Franzo Grande Stevens. "Per me era come un figlio, è diventato un fratello"--"Per me era come un figlio, è diventato un fratello". Franzo Grande Stevens ricorda così Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in condizioni definite ‘irreversibili’. "Gabetti ed io – spiega in una lettera ...

"Marchionne non tornerà" : la lettera di Elkann ai dipendenti : ...

Marchionne lascia Fca - la lettera di Elkann ai dipendenti : le immagini : 'Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto' inizia così il testo inviato ai dipendenti di Fca da John Elkann per annunciare che Sergio ...

Marchionne - condizioni gravi : gli aggiornamenti. La lettera di Elkann ai dipendenti FCA : Jeep è così diventato non solo uno dei marchi con il più alto tasso di crescita al mondo ma anche il più redditizio del Gruppo. Negli anni, Mike ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e ha ...

"Marchionne è in coma profondo" - la rivelazione del direttore di Lettera43 : Cose che non si vorrebbero mai dire, ma che il dovere di cronaca purtroppo ci impone: #Marchionne è in coma profondo " paolo madron , @paolomadron, 21 luglio 2018 Ieri, sabato 21 luglio, la società ...

Marchionne - la lettera più difficile di John Elkann ai dipendenti : “Non tornerà - nostro futuro migliore grazie a lui” : “Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto“: inizia così la lettera ai dipendenti Fca scritta da John Elkann. Perché nelle ore in cui il Cda prendeva atto dell’aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, il presidente ha deciso di comunicare ai propri “colleghi” i nuovi nomi alla guida di Fca e Ferrari – Mike Manley e Luis Camilleri ...

Marchionne - la lettera di Elkann ai dipendenti Fca : "Non rientrerà in azienda" : "Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto. E con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente...

Marchionne - la lettera di Elkann ai dipendenti : "Eternamente grati a Sergio" : Il presidente di Fca: "Certo del supporto a Manley" "Marchionne gravissimo". Svolta Fca: ecco i nuovi manager - di V. PONCHIA Marchionne, l'uomo che ha rivoluzionato l'auto: così trasformò la Fiat - ...

Fca – La lettera più difficile da scrivere - Elkann ed il suo elogio a Marchionne : “è stato il miglior Ad possibile” : John Elkann scrive una lettera ai dipendenti Fca: le parole commoventi del Presidente sono tutte rivolte a Sergio Marchionne “Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto.E con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ...

Fca - la lettera di Elkann ai dipendenti : 'Eternamente grati a Sergio Marchionne' : "Saremo eternamente grati a Sergio Marchionne per i risultati che è riuscito a raggiungere e per aver reso possibile ciò che pareva impossibile ". E' quanto scrive il presidente di Fca, John Elkann, ...

Fca - restano gravi le condizioni di Sergio Marchionne. La lettera di Elkann : “È stato il migliore” : restano gravi le condizioni di salute di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca. Intanto John Elkann ha inviato una lettera ai dipendenti del gruppo: "Le condizioni di Marchionne non gli permetteranno di rientrare in Fca. Negli ultimi 14 anni Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare".Continua a leggere

Marchionne - la lettera di Elkann ai dipendenti : «Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto. È con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ore e non gli permetteranno di rientrare in FCA. Negli ultimi 14 anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in FCA, Sergio è stato ...

Marchionne - la lettera di Elkan ai dipendenti : «Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto. È con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ore e non gli permetteranno di rientrare in FCA. Negli ultimi 14 anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in FCA, Sergio è stato ...

La lettera di John Elkann ai dipendenti Fca : "Sergio Marchionne non tornerà" : "Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto". Comincia così la comunicazione ai dipendenti Fca scritta dal presidente John Elkann nelle ore in cui il Cda prendeva atto delle condizioni gravissime di salute di Sergio Marchionne e affidava la guida di Fca a Mike Manley, di Ferrari a Louis Camilleri e di Cnh Industrial a Suzanne Heywood."È con profonda tristezza che ...