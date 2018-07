MARCHIONNE | FIAT O ITALIA Chi ha dato di più? Un conto che va fatto

Fausto Bertinotti : "Il passaggio di MARCHIONNE ha portato il deserto a Mirafiori e la Fiat a Detroit" : "La divisa che ha vestito è quella del capitalismo globale finanziario che ha portato una contrazione di civiltà". Il giudizio politico sulle scelte manageriali di Sergio Marchionne è netto ma Fausto Bertinotti in una intervista all'ANSA ci tiene a premettere di non averlo mai conosciuto personalmente. Soprattutto di "fare un pò di fatica" ad elaborare - in queste ore difficili per Marchionne e la sua famiglia - ...

Sergio MARCHIONNE - Myrta Merlino : 'Spietato - ha salvato la Fiat. Il mio pensiero va a lui' : 'L'ad in maglioncino, manager all'occorrenza spietato, capace di non lasciare indietro i lavoratori e di riconoscere i difetti del mondo di cui lui stesso faceva parte', scrive Myrta Merlino su Twitter su Sergio Marchionne : 'Ha salvato la Fiat, è arrivato lontano, senza mai dimenticare l'Italia. Il mio pensiero va a Sergio'.

CdA Fca - dopo MARCHIONNE comincia l’era Manley/ Ultime notizie : ecco come cambiano Fiat - Ferrari e Jeep : Fca, come cambia il gruppo dopo Marchionne: CdA Ultime notizie, inizia l'era Manley, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di Jeep la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Manuela Battezzato - chi è/ Compagna di Sergio MARCHIONNE : colpo di fulmine in Fiat - oggi in ospedale con lui : Manuela Battezzato, chi è la Compagna 47enne di Sergio Marchionne, ora al suo fianco mentre combatte in ospedale tra la vita e la morte. Come si sono conosciuti.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:33:00 GMT)

MARCHIONNE - Elkann ai dipendenti : 'Il migliore - Fiat salva grazie a lui. Non tornerà' : Jeep è così diventato non solo uno dei marchi con il più alto tasso di crescita al mondo ma anche il più redditizio del Gruppo'. 'Negli anni, Mike ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e ha ...

L'intuizione di MARCHIONNE : storia della nascita di Fiat Chrysler Automobiles : È il D-Day di Fiat Chrysler, il giorno più lungo per Fca Sergio Marchionne , il manager che 14 anni fa prese un gruppo sull'orlo del fallimento trasformandolo in un'azienda leader e di primo piano del ...

Cassino/Fiat Chrysler Finita l'era MARCHIONNE : attesa per le decisioni di Mike Manley : ... attualmente Ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram, dal 2011 membro del Group Executive Council , Gec, di Fca, Quale sarà il futuro di Cassino Plant? Marchionne , con la sua politica ...

Così MARCHIONNE ha guidato la Fiat nel futuro : Sergio Marchionne , 66 anni, nato a Chieti ma cresciuto in Canada e residente in Svizzera, è nel consiglio di amministrazione di Fiat dal 2003. Il primo giugno 2004, dopo la morte di Umberto Agnelli, ...

FCA - IL DOPO MARCHIONNE : MANLEY E CAMILLERI/ Ultime notizie CdA - la lettera di Elkann ai dipendenti Fiat : Sergio MARCHIONNE, cda d’urgenza in FCA per il suo successore. L’ultima uscita pubblica un mese fa, lo scorso 26 giugno, in occasione della presentazione della Wrangler dei carabinieri(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Sergio MARCHIONNE - il duro in pullover che ha rivoluzionato la Fiat : ... dove il Lingotto aveva una leadership sul mercato che tuttavia non era redditizia per le difficoltà intrinseche dell'economia brasiliana, , la Fiat nella seconda parte del decennio 2000-2010 fece ...

MARCHIONNE - il manager globale che salvò la Fiat : manager globale e "leader illuminato", come lo ha definito ieri il presidente della Fca John Elkann, Sergio Marchionne è l'uomo che ha cambiato la Fiat portandola nel futuro. Con il suo improvviso e ...

In fin di vita MARCHIONNE - l'uomo che ha salvato la Fiat dal baratro : Sergio Marchionne, l'uomo che ha salvato la Fiat creando un'azienda globale che opera in tutti i continenti, è in fin di vita in una clinica svizzera. Le condizioni del manager operato alla spalla si ...

MARCHIONNE - finisce un'epoca : ha salvato la Fiat e creato Fca : ... a differenza di altre case automobilistiche, tutti i posti di lavoro in tutti gli stabilimenti italiani di Fca con una politica sindacale innovativa, malgrado le incomprensioni di una parte del ...

Fiat - peggiorano le condizioni di Sergio MARCHIONNE : le parole di John Elkann : Il manager senza cravatta è in gravissime condizioni. Sergio Marchionne lotta tra la vita e la morte, tanto da spingere le sue aziende a trovare immediatamente un sostituto. Le voci sulle sue condizioni di salute erano gia' circolate nei giorni scorsi, ma soltanto oggi la Fiat ha dovuto mettere nero su bianco la notizia, evidentemente spinta da un peggioramento delle condizioni di salute del manager. [VIDEO] Sergio Marchionne è gravissimo: le ...