Marchionne | Di Maio | «Nessuno scontro con Tria | margini Ue di flessibilità da conquistare»

Sergio Marchionne - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Marchionne - Di Maio : “Miserabili attacchi di una certa sinistra”. Poi rassicura i mercati : “Investiremo su automotive” : “Magari con Sergio Marchionne non siamo andati d’accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20. In merito al calo dei titoli ...

Di Maio : "Miserevoli gli attacchi della sinistra a Marchionne" : "Magari con Marchionne non siamo andati d'accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile. Bisogna rispettare chi sta male". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20.Il ...

Vi racconto l'anticonformista Marchionne - a cui Di Maio dovrebbe ispirarsi - . Parla Maurizio Sacconi : Il governo allora sostenne quella politica, da un lato con generose detassazioni delle componenti del salario legate ai nuovi moduli orari e ai premi di produzione, e dall'altro con l'articolo 8 ...

Marchionne : Di Maio - contatti su e-auto : ROMA, 22 LUG - "Mi addolora la notizia che Marchionne stia male e in un momento così difficile credo ci voglia rispetto per il dolore dei suoi familiari, dei suoi più cari amici e dei suoi ...

Di Maio : 'Con Marchionne avrei parlato dell'auto elettrica' : "Mi addolora la notizia che Marchionne stia male e in un momento così difficile credo ci voglia rispetto per il dolore dei suoi familiari, dei suoi più cari amici e dei suoi collaboratori". Lo ha ...

Operaio Fiat si versa benzina sotto casa Di Maio/ Cassazione - licenziamento ok per ‘funerale’ Marchionne : Pomigliano d'Arco, ex Operaio Fiat si versa benzina sotto casa di Di Maio: oggi la Cassazione aveva confermato il licenziamento per aver "inscenato il funerale" di Marchionne(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:59:00 GMT)

Auto elettriche : Di Maio d’accordo con Marchionne per l’introduzione di nuovi eco-incentivi : Il ministro del Lavoro sostiene l’idea di Marchionne nell’introdurre in Italia nuovi incentivi economici per l’acquisto di Auto elettriche Durante il suo primo primo giorno come Ministro del Lavoro, Luigi DI Maio dice di essere in perfetta sintonia con l’amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, per quanto riguarda l’introduzione in Italia di nuovi incentivi por l’acquisto di Auto elettriche. Ricordiamo che Fiat-Chrysler ha annunciato ...

Marchionne PUNGE DI MAIO - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e non usa Fiat"/ Fca - "siamo storicamente dalla parte del Governo" : Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:23:00 GMT)