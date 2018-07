Marchionne | coma irreversibile Montezemolo | uno dei più grandi Fca | i titoli riducono

Marchionne - coma irreversibile. Fca - i titoli giù in Borsa : Sergio Marchionne è in coma irreversibile e non tornerà alla guida di Fca. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nei giorni scorsi, tanto da accelerare il processo di...

ha una spiegato una nota, a causa dell'aggravarsi delle condizioni ' non potrà riprendere la sua attività lavorativa ', ha destato commozione e attestati di stima in tutto il mondo.

F1 : Sergio Marchionne è in terapia intensiva. Peggioramento negli ultimi giorni : coma irreversibile : Sergio Marchionne è ricoverato in terapia intensiva all’Universitatsspital, l’ospedale universitario di Zurigo. È quanto ha rivelato l’agenzia Ansa, senza fornire però ulteriori dettagli sulle condizioni dell’ormai ex amministratore delegato di FCA. Al momento non ci sono conferme ufficiali, né dalla famiglia, né dall’azienda, né tanto meno dall’ospedale, blindatissimo e inaccessibile ai media. Le sensazioni, però, ...

Tanti i messaggi di vicinanza della politica, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è informato subito con l'azienda, al premier Giuseppe Conte: 'Apprendo con profondo dispiacere

Marchionne - l'addio blindato nella clinica Svizzera : coma irreversibile : dal nostro inviato ZURIGO Il coma irreversibile di Sergio Marchionne. In una domenica a Zurigo, grigia, desolata, adatta a certe canzoni di Paolo Conte, il suo cantautore prediletto. Le infermiere...

[Il ritratto] "Chi comanda è solo". Vi racconto il segreto del successo di Marchionne : ... un giocatore di poker senza il vizio del gioco, che è l'ossimoro migliore per spiegare Marchionne, a modo suo un signore così normale, così uguale ai figli della sua generazione venuti al mondo ...

