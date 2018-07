Maradona | il bersaglio questa volta è Javier Zanetti | “si mette sempre in mostra | questo

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) L’ex Pibe de Oro ha attaccato duramente, sottolineando come provirsi al centro dell’attenzione Il nuovodi Diego Armandosi chiama, l’ex Pibe de Oro non le ha mandate a dire al vice-presidente dell’Inter, sottolineando come provirsi al centro dell’attenzione. Foto LaPresse – Mourad Balti Touati Un attacco in piena regola, chepoi ha esteso anche alla Federazione argentina: “si offre di faretutto. Se c’è da fare il presidente dell’Inter lui è il primo, se serve un preparatore fisico e lui vuole farlo, se serve un giocatore siin panchina.attitudine non mi piace. L’Argentina? Oggi la Federazione è un disastro, parlo dei dirigenti che sanno cosa stanno facendo. I corrotti che stanno al fianco di Tapia non possono ...