Manuela Battezzato | la donna che lotta al fianco di Sergio Marchionne La compagna del

(Di lunedì 23 luglio 2018)è ricoverato in gravi condizioni in una clinica privata di Zurigo, in Svizzera. Si trova nella struttura dallo scorso 27 giugno per essere operato ad una spalla. Gravi complicazioni postoperatorie hanno fatto precipitare irreversibilmente il suo quadro clinico. La sua vita è appesa a un filo e in queste ore i figli e ladell’ex presidente e Ad di Fca si trovano accanto a lui. Ore difficili per tutti i familiari, stretti nel dolore al capezzale del manager. Morbosamente geloso della privacy, la biografia diè avara di annotazioni. E la totale idiosincrasia verso qualsiasi forma di mondanità non ha aiutato ad arricchirla. Si sa del padre carabiniere, Concezio. Di una sorella morta giovane. Della famiglia in Svizzera, dove da tempo risiede nel cantone di Zug, e dove tutt’ora abitano la prima moglie Orlandina e i due figli Alessio Giacomo ...