Manovra | Tria vs Di Maio | “no spese fuori bilancio” Ultime notizie | vicepremier M5s “no

Tria 'frena' Di Maio sulla Manovra : 'No a spese fuori dai vincoli di bilancio' : Tria - che sembra parlare una lingua diversa da quella dei due vicepremier Salvini e Di Maio - spiega che è possibile un rallentamento della già lieve crescita dell'economia del Paese, a causa della ...

Tria frena Di Maio sulla Manovra : “No a spese fuori dai vincoli di bilancio” : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell’Economia Giovanni Tria lancia un messaggio per tranquillizzare i ministri finanziari degli altri Paesi, ma le sue parole sembrano più che altro dirette ai colleghi di governo: «Occorre applicare il programma mantenendosi ovviamente in quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed...

Tria : "Niente Manovra correttiva". Su CETA attriti con Di Maio : Al termine dell'Ecofin a cui ha preso parte a Bruxelles, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto che quest'anno non ci sarà alcuna manovra correttiva, ma è probabile che si debba rivedere "il timeng di aggiustamento in relazione al rallentamento dell'economia". Il titolare del Tesoro ha spiegato:"Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi. Si vedrà a consuntivo se abbiamo rispettato o no gli impegni con l’Ue. Riteniamo che non ci sarà ...

Tria : «No a una Manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione» : Il ministro dell’Economia: l’obiettivo del governo è di far crescere la quota di investimenti pubblici e limitare la spesa corrente

Conti pubblici - il ministro Tria : “Nessuna Manovra correttiva nel 2018. Avanti con riduzione debito-Pil” : “Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi, si vedrà a consuntivo. Riteniamo che non ci sarà nessun allargamento del bilancio e nessuna restrizione nel senso di manovra correttiva. Sul 2019, ho ripetuto a Moscovici che ho preso l’impegno di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto debito/Pil. Non ci sarà nessuna inversione di tendenza per quanto riguarda l’aggiustamento strutturale”. Così Giovanni Tria, ministro ...

