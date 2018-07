ilfattoquotidiano

: Manovra economica, Salvini: “Sarà coraggiosa. Su tasse e pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene deg… - Cascavel47 : Manovra economica, Salvini: “Sarà coraggiosa. Su tasse e pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene deg… - AnnaMariaCastel : RT @Storace: “Noi – dice – metteremo al centro la crescita e la pace fiscale, che ti porta soldi e non li porta via, e ti consente di avvia… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il ministro degli Interni Matteoparla di unache invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazioneinternazionale, sulle, sulle, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale Anticorruzione, per portare avanti alcuni progetti presi durante la sua campagna elettorale con un obiettivo ben preciso: “Diminuire i costi di permanenza di centinaia di migliaia di immigrati in Italia. Stiamo lavorando per arrivare a questo entro quest’estate”, ha così concluso. L'articolo: “Sarà. Sui vincoli per il bene degli ...