Maltrattava il suo cane da mesi | interviene la municipale

Maltrattavano bimbi asilo - suore sospese : 13.20 sospese per 12 mesi dall'insegnamento su ordine del Gip di Napoli quattro suore, due filippine,una indonesiana,e la madre superiore italiana, per maltrattamenti che sarebbero avvenuti in una scuola per l'infanzia nel casertano La vicenda riguarda cinque alunni, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, che durante la permanenza nell'istituto sarebbero stati maltratti. La madre superiora, pur non partecipando, non avrebbe impedito la condotta ...