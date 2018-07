Maltempo | vigili del fuoco a lavoro sulla statale | rami spezzati e disagi

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - circa 50 interventi dei vigili del fuoco : Un violento nubifragio ha colpito Roma questa mattina: si segnalano sottopassi allagati, alberi caduti e traffico in tilt. Chiuso il sottovia all’ingresso della metro San Paolo per un allagamento. Registrati alberi sulla carreggiata in via dei Pescatori e allagamenti in diverse strade, da via Giustiniano Imperatore alla zona Marconi. Disagi sulla Roma-Fiumicino per la caduta di un albero sul viadotto della Magliana all’altezza di via ...

Maltempo - bomba d'acqua colpisce Orvieto - Superlavoro per i Vigili del Fuoco

Maltempo : nell’imperiese oltre 50 richieste di intervento a Vigili del Fuoco : Almeno cinquanta richieste di intervento sono arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco di Imperia, dopo il violento temporale che si è abbattuto in provincia di Imperia. I danni sono stati provocati in gran parte dalla caduta di rami o alberi in diverse parti dell’imperiese, soprattutto nella zona tra Sanremo e Ventimiglia. Sulla provinciale per Pigna, in alta val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia, la caduta di un albero ha ...

Maltempo - rami in strada per la pioggia : interventi dei Vigili del Fuoco a Jesi : Circa 20 minuti di pioggia molto intensa nello Jesino sono stati sufficienti per danneggiare nel pomeriggio alcuni alberi e piante nella zona: molti rami sono finiti sulla sede stradale e i Vigili del Fuoco hanno compiuto diversi interventi per liberare carreggiate. L'articolo Maltempo, rami in strada per la pioggia: interventi dei Vigili del Fuoco a Jesi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forte vento nell’Anconetano : intervento dei Vigili del Fuoco : I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Ancona per la rimozione di parti di cornicione pericolante in corso Garibaldi. E’ solo una delle chiamata a cui i pompieri hanno risposto la scorsa notte, in seguito a diversi disagi causati dal Maltempo. Ad Ancona i Vigili hanno utilizzato anche l’autoscala per rimuovere le parti immediatamente pericolanti del cornicione e mettere in sicurezza la zona sottostante. Nella notte si è resa ...

Maltempo Marche : pioggia e vento - interventi dei Vigili del Fuoco nell’Anconetano : pioggia intensa e vento forte nel pomeriggio hanno provocato la caduta di alcuni rami di alberi e l’allagamento di parti di alcune strade tra Montemarciano e Senigallia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in vari punti del territorio, a seguito di richieste di cittadini, per rimediare a danni e disagi dovuta a una mini ‘bomba d’acqua’. L'articolo Maltempo Marche: pioggia e vento, interventi dei Vigili del Fuoco ...

Cagliari - Maltempo improvviso e decine di chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna : Piogge e temporali si stanno abbattendo sulla Sardegna da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il maltempo, che ha riportato l’autunno nei primi scampoli ...

Roma : dopo Maltempo allagata sede vigili V Gruppo : Roma – Di seguito la notizia data dal Sulp di Roma attraverso Facebook. sede allagata per il V Gruppo della Polizia locale di RomaCapitale dopo il temporale di ieri pomeriggio. Disagio che avrebbe comportato anche lo stop delle attività degli agenti stessi a causa del “blocco del sistema informatico, la paralisi delle attività elettroniche”, nonché “il funzionamento dei telefoni”. “La Polizia locale- si legge ...

Maltempo - bomba d’acqua nell’Aretino : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : bomba d’acqua sul territorio di Cortona, in provincia di Arezzo: oltre 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco che hanno anche soccorso tre automobili rimasti in panne con l’auto a causa di allagamenti in strada. Cinque le squadre dei pompieri provenienti da tutta la provincia di Arezzo arrivate sul posto per liberare scantinati e garage invasi dall’acqua. L’amministrazione comunale di Cortona sta effettuando ...